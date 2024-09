Horacio Cartes no tiene la “última palabra”, asegura Chase

Pese a las múltiples quejas de senadores opositores, sobre cierres de debate y múltiples problemas para trabajar, el líder de la bancada Honor Colorado Natalicio Chase aseguró esta mañana que ellos abren espacios de diálogo con la oposición.

Puso como ejemplo la reunión que tuvieron opositores con el presidente Santiago Peña. Aseguró que podían seguir aprobando proyectos sin acompañamiento de la oposición, pero decidieron dar una apertura.

“Creemos que el consenso es necesario, entonces cedemos ese espacio para que la oposición pueda ser parte de estos espacios activamente. Esa es una demostración de la madurez del Senado y del partido, que teniendo una mayoría absoluta acompaña esa reunión, para escuchar también las opiniones que no son las nuestras”, señaló. Aseguró en ese sentido que seguirán las discusiones y el disenso.

Ante las constantes críticas con respecto a que Horacio Cartes es quien está en la silla de Gobierno, aseguró que eso es solo un mito.

“Nadie puede legar que es un líder indiscutible de la política nacional, tiene la legitimidad que le dieron las elecciones de nuestro partido y así, como actor principal, tiene derecho a opinar dentro de esa estructura y con el peso que ser presidente del Partido Colorado representa”, declaró.

No obstante, señaló que Peña es quien toma las decisiones. “(Las opiniones de Cartes) no son la palabra final. Eso es un mito que se presenta en la jerga popular y como líder de bancada yo digo que en mi caso particular nunca he recibido ninguna instrucción directa de él. Sí la manifestación de deseos y expresiones siempre son válidas en todas las reuniones”, declaró en ABC Cardinal.

Según Chase, Peña tiene el apoyo total del Partido Colorado y está llevando adelante su programa de Gobierno. “Y el Partido Colorado interviene en su gestión política, sus doctrinas y sus ideales, porque no se puede apartar de eso al ser representante de nuestro partido”, declaró.

Alliana, sin rivales para las elecciones

En otro momento de la entrevista, evitó confirmar a Pedro Alliana como precandidato oficial de Honor Colorado para la presidencia en las próximas elecciones. Sin embargo, aseguró que si las elecciones fueran hoy, no tendría ningún rival.

“No tiene contrario, no hay un movimiento estructurado en frente, no hay un contrario, puede existir otro candidato pero no hay fuerza política dentro del partido que pueda ganar al movimiento, esta muy bien estructurado y lo más importante es que está haciendo un trabajo que va a sostener ese liderazgo dentro del partido. No veo una fuerza política dentro de nuestro partido”, reflexionó.