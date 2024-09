Cartes declaró la guerra y Peña sirve al grupo más corrupto del Paraguay, retruca Abdo

- Sorprende su retorno después de tanto tiempo de silencio. Coincide con el aniversario de la ANR...

- La lucha por una causa justa no tiene o no debería de tener ni un cronograma electoral específicamente, ni tampoco simplemente una motivación personal. No porque yo no pueda ser candidato tengo que abandonar una lucha que considero necesaria para el fortalecimiento de la democracia paraguaya, para contribuir a la prosperidad y obviamente desde mi posición como colorado para fortalecer al partido como una herramienta para la nación paraguaya. Mi silencio fue a consecuencia de un respeto a la voluntad popular, al proceso electoral. Como ex presidente de la República entiendo que un nuevo Jefe de Estado necesita un tiempo de paz para poder articular el compromiso que hizo de campaña y yo de ninguna manera quería ser un factor ni de crispación ni de división, ni de obstrucción a la esperanza que tuvo un pueblo en elegir a unas nuevas autoridades. Es un silencio que yo mismo me impuse por respeto a la voluntad popular. Ahora estoy empezando de nuevo a trabajar y más aún, preocupado por lo que vi en este año.

- ¿Qué le preocupa?

- Este año vi cosas que me preocupan realmente, no tanto en términos de gestión todavía porque un año es poco para calificar la gestión de un Presidente, pero sí en términos de autonomía. El Presidente (Peña) tiene que asumir ser Presidente. La bicefalía genera graves daños y eso ya vimos históricamente cuando hubo bicefalía en el liderazgo en el Paraguay. Encuentro también muy pocas voces disidentes que hagan un contrapeso. Y veo con preocupación cuando las instituciones están socavadas, la libertad amenazada...

- ¿Esas acusaciones, esas investigaciones en la Fiscalía en su contra constituyen un acicate para su retorno a la política?

- Le repito. Yo vengo de cumplir un compromiso de guardar silencio por un año. Ahora, respecto a su pregunta le respondo. Acá hay una guerra declarada de Cartes hacia Marito que lleva siete años. Los cuestionamientos que hace de mis declaraciones juradas no tienen fundamento jurídico. Todo lo que tengo está absolutamente apegado a la ley. Hay que entender, acá se trata de un procedimiento administrativo que aún no concluyó. La Contraloría no encontró ningún indicio sobre una supuesta comisión de hechos punibles. Lo dijo el contralor (Camilo Benítez), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT, cuyo titular es Oscar Orué). No se habla de violación de la ley penal.

- A pesar de eso, se enviaron los antecedentes al Ministerio Público...

- Enviaron sin que ninguna institución haya dicho que se encontró un posible delito. O sea, es algo insólito. Yo quiero seguir creyendo que los ciudadanos tenemos garantías pero acá lo que yo veo es que hay una falta de objetividad tremenda en el sistema institucional.

- ¿Usted y otros ocho ex funcionarios están investigados, imputados?

- Imagínese. Son funcionarios de reconocida trayectoria. Son los que lideraron el proceso para que Paraguay pase el examen de Gafilat. Fuimos todos imputados. El país entero vio la repugnante confabulación entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado (Pedro) Ovelar, mientras a mí me quieren investigar por declaraciones juradas, aun cuando ninguna institución dijo que se configuró un supuesto delito. Imagínese, el abogado de Cartes (Ovelar), todos vimos cómo manipuló el proceso, cómo hicieron un montaje. Gracias a Dios tuvimos la evidencia. Vimos cómo la Fiscalía actuaba en consecuencia, siguiendo las órdenes de Pedro Ovelar. Sin embargo, en contraste, no vemos ningún proceso que involucra a Horacio Cartes, que tenga el más mínimo avance. Según información que se hizo pública, el fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) supuestamente en marzo del año pasado creó un equipo y reasignó por lo menos seis causas penales ligadas a Cartes, sus millonarios movimientos financieros, contrabando, el caso relativo al avión iraní retenido en Buenos Aires que había transportado una carga de cigarrillos de Tabesa. Ninguno de esos casos avanza un solo paso. Pero los antecedentes de mi declaración jurada son enviados directamente a la Fiscalía. Mire, nosotros le denunciamos a los fiscales Cantero y (Giovanni) Grisetti, por su forma integral de operar junto con el abogado de Cartes. El fiscal a cargo no realiza ninguna medida investigativa. Y acá se nota claramente la manipulación de la justicia y la subordinación a un itinerario político con un tinte netamente de venganza.

- ¿De venganza por qué?

- Este grupo económico que hoy está en el poder me culpa a mí de todo lo malo. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. “Marito es culpable de la sanción a Estados Unidos”, “Marito es culpable de esto y lo otro.” O sea, aparte construyen una teoría traída de los pelos como si fuera que yo puedo manejar al gobierno de los Estados Unidos y al Departamento de Estado. Es una locura. ¿Acaso yo soy responsable de que ellos hayan puesto su cigarrillo en el avión iraní o del contrabando que cae en Brasil? Acá hay una guerra declarada de Cartes. Acá hay un espíritu de venganza que yo sabía que iba a pasar después del 16 de agosto (del 2023).

- ¿Estados Unidos se basó en esos informes de su Gobierno?

- Todos los informes que hace Inteligencia Financiera van a la Fiscalía y la Fiscalía evalúa. ¿Y quién era fiscal en aquel momento?

- Sandra Quiñonez.

- Alguien cercana al gobierno de Cartes. Aparte, la cooperación se hace de manera casi automática y por protocolo. Pero acá lo grave es que están acusando a funcionarios de carrera que tienen una carrera en el servicio público, gente con mucho prestigio, que luchó, que fue valiente y que consiguió que el Paraguay pudiera pasar la lista gris de Gafilat. Gente que consiguió que estemos siendo mejor calificados para luchar de manera decidida contra el crimen organizado. Hoy, ¿cuál es el mensaje que le damos a los funcionarios públicos que hacen su trabajo con valentía? Que no te metas con el crimen porque te va a traer consecuencias. Es muy grave lo que están haciendo. Y lo más triste es que uno no quiere perder la esperanza en el sistema de justicia. Acuérdese que yo le podía elegir a mi ministra Cecilia Pérez como fiscal general del Estado pero se eligió a un hombre con una trayectoria. Yo no quiero perder la esperanza. En el Paraguay, las instituciones no pueden ser más herramienta de un grupo político para buscar venganza.

- ¿Usted apoya a Hugo Velázquez que también fue designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos de América?

- Y ahí se nota lo ridículo de esta persecución de Cartes. Velázquez no solo fue mi Vicepresidente. Fue nuestro candidato a Presidente de la República. Es otra muestra más de que las decisiones que tomó el gobierno americano son decisiones totalmente soberanas de ellos.

- Aquella calificación de Estados Unidos dio pie para el triunfo de la oposición. Fue todo lo contrario. ¿No se arrepiente de haberlo bajado a Velázquez?

- No, no, no. Yo creo que Hugo tomó la decisión correcta para esclarecer las acusaciones que provenían de un gobierno serio, de un país serio, de la primera potencia mundial. Yo creo que él tomó la decisión correcta. Y además, yo no considero que la victoria del coloradismo haya corrido algún peligro porque la oposición estaba dividida. Hasta con la oposición unida es difícil ganarle al Partido Colorado.

- A usted lo acusan de haber empujado para que caiga el partido...

- Cuando yo le enfrenté (en el 2018) a Efraín (Alegre), la oposición estaba unida. Igual pudimos ganar por un margen estrecho. Por eso me parece tan infantil cuando dicen “Marito apostó a la caída del partido.” O sea, tan torpe no soy con una oposición dividida. Olvídense que el Partido Colorado va a perder unas elecciones. Es muy difícil, ¿verdad? Todos trabajamos por la Lista 1.

- “Voté por mi verdugo”, dijo usted en el acto de Ciudad del Este...

- Sí. Dije “voté por mi verdugo”, sabiendo que me iban a perseguir, pero fui disciplinado a un proceso electoral en el cual participó mi equipo político.

- ¿Por qué cree que se empecinan en eso que usted llama persecución?

- Yo primero pensé que era una estrategia eso de hacerme una denuncia como para tener una herramienta de decirle al gobierno americano: “Miren, acá se vio la manipulación y todo es mentira” y bueno, quizás sea una herramienta para salirse de las sanciones que tienen. Yo pensé eso. Pero por la manera que estamos viendo, trata de derivarle su pecado a otro y como si fuera que yo soy el culpable de todos sus pecados. Pero como yo no besé ni le voy a besar el anillo, entonces me ataca. Cree que me quieren destruir políticamente, pero no me van a destruir y cuanto más me ataquen, más fuerte vamos a estar. La causa de la verdad va a triunfar.

- ¿Usted y su movimiento tienen la fuerza suficiente?

- Estoy convencido que hay un gran pueblo paraguayo que quiere vivir en libertad, que no está dispuesto a ser víctima, ni obediente, ni servil a un sector y que va a ir de a poco animándose, recuperando su valor. Hay que tener en cuenta que el Partido Colorado tiene una gran vocación de poder. Es un partido gubernista. Nosotros no queremos que le vaya mal al país. No podemos quererle al Paraguay solamente cuando ganamos unas elecciones. Tenemos que quererle a nuestro país siempre y creer que los que están al frente de las instituciones, ojalá también honren con valentía sus funciones y demuestren que acá la democracia funciona.

- ¿Quién sería, si puede adelantar, el punta de lanza de su movimiento para el próximo periodo?

- Estoy seguro que en muy poco tiempo más van a emerger líderes que van a poder ser los portadores y nosotros seremos los custodios y vamos a recibir las cortaduras, los embates de abrir esta picada de lucha para fortalecer nuestra democracia y fortalecer también a nuestra línea de pensamiento.

- ¿Hugo Velázquez podría estar de nuevo en la primera línea?

- Espero que él esté como un gran actor, no sé si como candidato, no adelantaría nada de eso, pero yo sé que Hugo está también comprometido con esta línea de pensamiento y él es un gran articulador y puede ser un actor importante. Tenemos muchos recursos humanos. Está el ex ministro (Luis) Castiglioni, está el senador (Luis) Petengill, está la senadora Lilian Samaniego, está un líder joven emergente, (Juanma) Brunetti, hay otros actores, hay muchos gobernadores, hay muchos diputados que pueden asumir esta responsabilidad... Yo no quiero dar nombres. Espero que se sumen muchos más. Es muy prematuro. Esperamos construir un gran equipo que pueda sostener estos principios que defendimos siempre y que queremos seguir defendiendo en el futuro.

- ¿Está dispuesto a formar un frente con la oposición para enfrentar al cartismo? Hay una cierta simpatía según se ve. Un opositor dijo hace poco: “Si no nos une el amor, que nos una al espanto.”

- Usted tiene que acordarse de que yo hice ya una gran coalición con parte de la oposición. Fui parte de la línea democrática del coloradismo que defendió la democracia cuando el proyecto de Cartes quiso introducir la figura de la reelección de manera inconstitucional. Hicimos un gran bloque entre colorados democráticos y opositores para frenar un proyecto hegemónico y autoritario. Entonces, aunque no nos una el amor que nos una, yo no diría el espanto, que nos una el amor por la Patria y que nos una el compromiso con la Constitución y el estado de derecho.

- ¿Se puede imaginar una alianza para el 2028?

- No. No implica una alianza electoral para el 2028. Nosotros estamos dentro de la línea del coloradismo y creemos que desde el coloradismo tiene que salir de vuelta las grandes opciones. Ahora sí, estamos con un coloradismo abierto a la construcción de grandes consensos para transformar nuestro país, un coloradismo que dialogue y no que imponga. Un coloradismo abierto a un gran diálogo nacional, a un gran debate nacional para gobernar para todos los paraguayos y para gobernar entre todos los paraguayos.

“Peña es medio colorado”

- ¿Cuál es su opinión del presidente (Santiago) Peña?

- Yo no estoy en contra del Presidente. Hay que ayudarle, pero ayudarle con nuestra crítica, en el afán de ir construyendo una alternativa que genere esperanza y que genere equilibrio en nuestra democracia paraguaya.

- El presidente Santiago Peña se enojó porque Ud. le dijo que era semicolorado. Además, le recomendó que aprenda a callarse y le acusó ser probablemente el jefe de Estado del gobierno más corrupto en la historia del Paraguay.

- Lo que más duele es la verdad. Se le parece a su patrón que no acepta su verdad. El se afilió al Partido Liberal Radical Auténtico. No le afilié yo. Y entonces es medio colorado. Que siga nomás nervioso. Dentro de poco se va a enojar porque fue empleado de Basa. Se enojan por lo que ellos hacen. Él (Peña) le protege y le sirve al grupo más corrupto que se instaló en el poder en el Paraguay.

- Su acto político por el día del Partido fue en Ciudad del Este. ¿El intendente (Miguel Prieto) que es independiente, lo apoya?

- Nosotros no tuvimos ningún apoyo. Ese fue un reencuentro con los dirigentes de base de nuestro equipo.

- ¿Cuál es su opinión del intendente Prieto que también se quiere postular a presidente?

- Y tiene el legítimo derecho de postularse. Si Prieto se enmarca dentro de ese perfil de políticos que el país necesita, tenemos que conversar. Tenemos la obligación de conversar y más teniendo en cuenta si vemos que nuestras instituciones están siendo socavadas o están en peligro. En ese caso, tenemos que estar en el mismo lado.

- ¿Y qué dice de la opinión de la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu)? Ella cree que usted es más de lo mismo y que simula una competencia interna bajo la apariencia de oposición...

- No es así. Nosotros siempre fuimos diferentes. Durante mi Gobierno no hubo ninguna amenaza a la institucionalidad de la República. Es legítimo que cuestione pero yo nunca puse en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones y la oposición reconoce el compromiso institucional que tuve. Yo me siento un colorado diferente y creo que así fue mi gobierno.

- ¿Qué dice de la opinión de Nicanor (Duarte Frutos) que pidió no caer en un “anticartismo emocional”?

- El mío no es un “anticartismo emocional”, en absoluto. Lo que no se puede negar es que él (Cartes) se embarcó en una guerra abierta. Eso se ve, se siente y el Paraguay lo sabe. La violación de las instituciones no es una cuestión emocional, es principista.

- ¿Estaría dispuesto a liderar un frente democrático donde se incluya a los opositores? Hasta el veterano, el ex senador liberal Miguel Abdón Saguier instó a acompañar su retorno a la política.

- Yo le tengo un gran respeto al doctor Saguier. Me halagan sus conceptos y me comprometen. Estuvimos juntos en la trinchera defendiendo el intento de atropello de la Constitución que terminó en la quema del Congreso (el 31 de marzo de 2017) cuando se le asesinó a (el joven militante del PLRA) Rodrigo Quintana. Estuvimos juntos en las calles, en las plazas, y conoce, a pesar de nuestras diferencias, mi vocación democrática...

- Y bueno, finalmente, ¿cuál es el objetivo que se propuso y que cumplió como Presidente?

- Hicimos obras que no se hicieron en 50 años. Hicimos dos puentes internacionales, ¿verdad? El puente de integración, el puente de la bioceánica, el puente Héroes del Chaco. Abrimos toda una nueva zona de progreso enfrente de la capital. Está la defensa costera de Pilar, los dos grandes hospitales que están en construcción, que son los dos más grandes de toda la era democrática. El Gran Hospital del Sur y el de Coronel Oviedo. Hicimos más de 4 mil kilómetros de rutas asfaltadas. Hicimos más de 216 mil metros cúbicos más que en toda la era democrática de construcción de agua potable. Hicimos la mayor cantidad de viviendas sociales. Le dimos la soberanía energética al país tanto en Yacyretá como en Itaipú. Podemos retirar el 100% de nuestra energía. Dejamos al país con el menor desempleo en la región. Todo lo hicimos a pesar de la pandemia.

- ¿Cuál fue su reacción por la muerte del diputado de Pedro Juan Caballero, “Lalo” Gomes (ANR, HC) y las sospechas de la presencia cada vez más notoria del dinero del narcotráfico en el Congreso?

- Fue un mal procedimiento, independientemente a cuál haya sido su causa. Lo que hay que rescatar acá es que no se tiene que politizar la lucha contra el crimen organizado y no se puede partidizar tampoco el combate de las asociaciones criminales que están en todos lados. Están en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en la Fuerza Pública, en el sector privado, en la burocracia pública. El crimen permea todo lastimosamente y es una lucha constante que no hay que darle pausa. Es algo muy poderoso a nivel a nivel mundial, es lo que mejor se ha globalizado en el mundo. La lucha, necesariamente tiene que ser una lucha globalizada y con cooperación.