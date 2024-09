Chovoreca: propietarios de sector en el que habría iniciado el fuego siguen sin presentarse en la Fiscalía

Autoridades del Gobierno y de la Fiscalía comenzaron hace unas semanas, una investigación sobre los incendios forestales en las cercanías al cerro Chovoreca. El agente fiscal del Ministerio Público, Nelson Colmán, señaló en ABC AM 730 que “no está nada estancado” y que siguen con las tareas investigativas.

Sin embargo, reconoció que las dos personas identificadas como dueñas de establecimientos cercanos al punto del fuego, siguen sin presentarse para prestar declaración.

Se trata de Hugo Miguel Zelada y Hugo Sebastián Jara. “Fueron nuevamente citados para la semana que viene, en base a plazos procesales”, aclaró Colmán.

Agregó que no se presentan por una “cuestión particular de ellos”. Comentó que el abogado había dicho que sus clientes se enteraron por la prensa y que por eso no se presentaron. El fiscal manifestó que ahora se los notificó en las direcciones donde viven.

“Hasta ahora, los dos propietarios no presentaron ningún documento y tampoco cuenta en su oficina con alguna constancia sobre arrendamiento del predio”, indicó.

Espera nuevos informes sobre el caso Chovoreca

En el marco de las diligencias, el fiscal sostuvo que aguarda nuevos informes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). “Son procedimientos en base a lo que ya accedimos”, explicó.

Remarcó que están trabajando para tener elementos precisos, ante versiones que, días antes, en el lugar se estaba realizando limpieza y luego habría empezado el fuego de acuerdo a las imágenes satelitales del Instituto Forestal Nacional (Infona). “Las imágenes que tengo son solo del foco de calor y la propagación del incendio”, mencionó.

Resaltó en que la expectativa de pena carcelaria para los que cometan este tipo de siniestros es de 3 a 5 años y una multa de entre 5 mil a 20 mil jornales.