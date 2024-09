Municipalidad de Asunción en crisis: análisis de Patria Querida advierte sobre su quiebra

El concejal asunceno de Patria Querida, Álvaro Grau, presentó un informe detallado sobre la grave situación financiera de la Municipalidad de Asunción, en la reunión realizada en su partido esta semana. Criticaron la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), actualmente imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”.

Durante su exposición, Grau destacó la importancia de que la municipalidad asegure servicios básicos, como el mantenimiento de calles y veredas y la recolección de residuos. Sin embargo, señaló que más del 80% de las calles de Asunción han superado su vida útil, lo que refleja un deterioro generalizado de la infraestructura vial.

Asimismo, el concejal informó que el 60% de los arroyos de la ciudad están contaminados con desechos, incluidos residuos patológicos provenientes de hospitales, lo que representa un grave riesgo para la salud pública, debido a la falta de control adecuado. Más de 30 barrios, añadió, sufren inundaciones recurrentes debido a la deficiencia en los sistemas de drenaje pluvial, agravada por una recolección de residuos que no cumple con los estándares internacionales.

Por otro lado, explicó que la deuda de la Municipalidad de Asunción asciende a cerca de 400 millones de dólares, producto de un incremento acelerado en el endeudamiento desde 2020, primer año de mandato de Rodríguez. Grau subrayó que los gastos han crecido desproporcionadamente en comparación con los ingresos, poniendo a la institución en una situación crítica.

Municipalidad de Asunción: casi el 80% de los ingresos se destinan a salarios

Entre 2020 y 2023, los gastos salariales de la comuna aumentaron en 123.000 millones de guaraníes, un incremento superior al 20%, bajo la administración de Nenecho Rodríguez. Actualmente, el 76% de los ingresos municipales se destinan a salarios.

A pesar del endeudamiento, la inversión en infraestructura ha sido mínima. Asimismo, Grau denunció que las tasas de interés que la municipalidad paga por sus bonos alcanzan el 16%, casi tres veces más que las tasas del gobierno central, que son del 6%.

No obstante, esos fondos no se han traducido en mejoras visibles para la ciudad. De hecho, más de 500.000 millones de guaraníes fueron dilapidados en gastos corrientes que el intendente Óscar Rodríguez no ha podido justificar, señaló.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, dice Grau sobre Nenecho

El concejal Grau expresó a ABC que para la salida de Nenecho hay varias opciones, sin embargo, a lo que se debe apuntar es a tener el apoyo político de diferentes sectores. Por otra parte, consideró que para salvar a la comuna se debe insistir en la inversión física, que terminará generando mayores ingresos.

Asimismo, insistió en que el Gobierno municipal debe ser transparente, lo que solo se logra con voluntad política. Aseguró que eso no se conseguirá con Nenecho al mando.

A su vez, la concejala Paulina Serrano (PPQ) explicó que el informe fue elaborado por un equipo de profesionales contratados por Patria Querida. “Esto no es un tema político, es una realidad que afecta directamente a los ciudadanos de Asunción”, afirmó.

Finalmente, la diputada Rocío Vallejo recordó que existe un informe de la Contraloría General de la República sobre la administración de los bonos municipales, que tuvo como punto de partida una denuncia presentada por autoridades del partido. “Los tres concejales presentamos una solicitud de fiscalización inmediata, y al día siguiente el Contralor General pidió al Intendente que rinda cuentas”, explicó Vallejo.

Nenecho es investigado por Fiscalía

El intendente actualmente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de “detergentes de oro”, por gastos de pandemia. Asimismo, es investigado por la Fiscalía por el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, tema que fue denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República.

A partir de todas estas irregularidades e investigaciones de la Fiscalía, concejales opositores exigen en la intervención de la administración de Rodríguez o su renuncia. Ninguna de las dos cosas se lograron hasta ahora debido al apoyo que Nenecho tiene de los concejales cartistas en la Junta Municipal.