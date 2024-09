Concurso docente: hay 6.000 aplazados en examen para Banco de Datos

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informaron que de un total de 12.028 participantes, 6.013 docentes pasaron el examen para ingresar al Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE). Los educadores buscan ser parte de esta base de información para tener la chance de acceder a rubros en diferentes escuelas y colegios públicos del país.

El miércoles pasado, 25 de setiembre, rindieron los postulantes de Asunción, Central, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Hoy el MEC dio a conocer los resultados.

Lea más: Capiatá: ante retraso en el inicio del examen, docentes protestaron

Según el Ministerio de Educación, en el Nivel Inicial, de 1.597 postulantes, hubo 830 aprobados y 767 no aprobados. En el Tercer Ciclo y Educación Media, de 7.366 personas que rindieron, hubo 4.186 aprobados y 3.230 no aprobados. En el caso de Primer y Segundo Ciclo, la diferencia entre quienes pasaron y quienes se aplazaron en el examen es muy importante. De 3.104 candidatos, hubo apenas 997 aprobados y 2.018 no aprobados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Concurso docente: Revisiones continúan

El MEC indicó que luego del examen se realizó un proceso de revisión de las pruebas con quienes hayan hecho protestas. Este proceso ya finalizó en Capital y Presidente Hayes, mientras que el proceso sigue en Central.

Lea más: Concurso docente: ¿cómo serán los exámenes que arrancan el 25 de setiembre?

Según el MEC, hubo opiniones diversas entre los docentes, puesto que algunos criticaron el examen y otros que expresaron total conformidad. Un punto en el que la mayoría estuvo de acuerdo, es en que el nivel de dificultad era bastante alto.

MEC busca evitar filtraciones

Buscando evitar filtraciones como casos anteriores, la cartera educativa dispuso que responsables del Ministerio llevaran las pruebas a los locales habilitados. Luego, con la presencia de una escribana pública, se sortea uno por uno cada ítem y recién ahí se imprimen las hojas, en la misma sede del concurso.

Próximas fechas del concurso docente

Siguiendo con los exámenes para acceder al Banco de Datos de Docentes Elegibles, en el calendario del MEC estas son las próximas fechas, por departamento:

9 de octubre: Caazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Ñeembucú.

21 de octubre: Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.

6 de noviembre: Paraguarí, Cordillera, Guairá y Caaguazú.