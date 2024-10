Caída de joven en carrera de caballos activa alerta por explotación infantil en Itapúa

En 2018, un menor de 13 años cayó de un caballo y quedó con muerte cerebral. El adolescente aparentemente era explotado laboralmente en carreras, donde lo tenían como jinete. Un caso similar ocurrió el domingo último en Itapúa, donde una carrera de equinos estuvo a punto de terminar en tragedia.

En San Pedro del Paraná, un adolescente de 16 años cayó del caballo que montaba durante una carrera que era observada por cientos de personas. Milagrosamente el caballo no cayó sobre el “jinete”, pero este recibió varios golpes. Tras la viralización de un video del hecho, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) tomó intervención y derivó la denuncia a la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas.

Eduardo Escobar, viceministro de Niñez y Adolescencia, aseguró a ABC que el hecho es sumamente grave y merece inmediata intervención para la protección del adolescente, que no está al cuidado de sus padres.

“Es un hecho sumamente deleznable, es una forma de trata y de explotación laboral. Ya hemos articulado acciones y derivamos la denuncia a la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas; tomó intervención la fiscala Carina Sánchez, quien va a iniciar la persecución penal”, indicó el viceministro.

Explotación laboral de adolescentes: expectativa de pena muy elevada

Escobar dijo que el adolescente está al cuidado de una persona que no es de su entorno familiar, por lo que también se está investigando si se podría tratar de un caso de criadazgo.

“Información preliminar que tenemos es que el adolescente no vivía con sus padres, está bajo el cuidado de una tercera persona, aparentemente no pariente, porque los apellidos no coinciden; supuestamente es su ‘mamá del corazón’. Hemos comunicado formalmente para que intervenga un defensor público de la Niñez y Adolescencia, para la protección efectiva de este niño y que sea separado de ese entorno en el cual está siendo explotado”, indicó el viceministro.

Manifestó que se trata de un caso de trata, que tiene una expectativa de pena muy elevada. Indicó que se debe investigar a las personas adultas que tenían al adolescente bajo su cuidado, al dueño del caballo, los organizadores del evento, el dueño del local, entre otros.

Caso debe ser ejemplificador, dice Minna

El viceministro resaltó que desde hace tiempo están trabajando con municipalidades y gobernaciones para desnaturalizar este tipo de forma de explotación infantil, tan común en el interior del país, principalmente.

“Queremos que este caso sea ejemplificador, que tenga un efecto disuasivo. Está demasiado naturalizado en el país este tipo de situaciones, principalmente en el interior del país, en donde la gente no levanta las alarmas. Hoy estamos interviniendo porque este caso se viralizó; sin embargo, si no ocurría eso, iba a pasar como una situación más”, lamentó Escobar.

Sobre la situación de salud del adolescente, el viceministro indicó que no corrió riesgo su vida. No obstante, afirmó que tampoco recibió atención médica, según la información que maneja el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

“Él debe ser atendido en un centro hospitalario para que tenga una inspección integral. Eso es una responsabilidad de la familia que lo está cuidando. Aparentemente no tuvo esa consulta, al menos hasta ahora no tenemos información al respecto y por eso hemos derivado el caso a la Defensa Pública, para que intervenga judicialmente e incluso se analice si ese adolescente está siendo cuidado apropiadamente, por esta señora, que también podría recibir una sanción penal”, afirmó Escobar.

Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recuerdan que la utilización de niñas, niños y adolescentes en carreras de caballo y manejo de ganado pesado es considerada como una de las peores formas de trabajo infantil y totalmente ilícita, como lo indica el artículo 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

En caso de tener conocimiento de que un niño o adolescente es utilizado en carreras de caballos, llamar al 147 FonoAyuda o al 911 Policía Nacional para la persecución penal.