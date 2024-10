Crisis en IPS: grave escasez de medicamentos y problemas de agendamiento llevan al hartazgo a los asegurados

Mensualmente, el asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS) aporta el 9% de su salario -a lo que se suma un aporte patronal del 16,5%- para recibir buena atención médica y, en un futuro, una jubilación digna. El descuento nunca se retrasa, pero las prestaciones que brinda el seguro social cada vez son más deficientes, e incluso inexistentes.

A diario, los asegurados del ente denuncian terribles carencias en medicamentos, que en muchos casos que se arrastran por varios meses. Eso ocasiona la postergación de vitales tratamientos clínicos y, en el peor de los casos, la complicación del cuadro médico y la muerte del paciente.

Durante los últimos años, el IPS ha sido blanco de incontables denuncias y protestas por falta de medicinas. Paradógicamente, la deuda del ente suma a la fecha unos US$ 710 millones, la mitad de este monto a farmacéuticas proveedoras de medicamentos, según sus propias autoridades.

“Fui hasta el IPS Ingavi en busca de mi medicamento tamsulosina, porque soy enfermo prostático dependiente de ese medicamento. Nuevamente recibí la misma respuesta, que no hay. En 5 meses de mi empadronamiento, que es por 6 meses, no me dieron ni una sola vez. ¡Es inhumano! Soy jubilado y merezco respeto, pero las autoridades del IPS se burlan de nosotros”, reclamó el señor Florentino Esquivel.

Los asegurados del IPS, que están desesperados por las carencias que deben soportar pese a un obligatorio pago mensual. Afirman que deben realizar frecuentes gastos de bolsillo para comprar medicinas, ya que las farmacias del ente están desabastecidas.

Silvia Salinas, otra asegurada del IPS, regularmente debe adquirir en farmacias de plazas los medicamentos que consume como paciente crónica. Sin detallar las medicinas que le faltan, afirmó que los gastos son demasiados y pidió a las autoridades del IPS, soluciones urgentes.

“IPS no está teniendo nintedanib. Mi papá es dependiente de éste medicamento porque padece de fibrosis pulmonar. Ya son varios meses (de espera)”, denunció Lizza Brítez.

“Mi mamá también lo toma nintedanib y es incomprable ese medicamento; en julio retiré la ultima vez y aún no tienen”, se quejó también Gladyz Benítez.

Los asegurados también denuncian falta de drogas como ibuprofeno pediátrico, analer, telmisartán, amlodipina, pregabalina, nebivolol, espironolactona, entre otros.

Exigen mejor atención para el asegurado

Otra de las críticas realizadas por los asegurados tiene relación con el sistema de agendamiento del seguro social. Para marcar una cita médica, el paciente debe esperar varias horas al teléfono, en el caso del call center, o debe llegar de madrugada al servicio médico del IPS que necesita, en caso de querer agendar por ventanilla.

“Por favor que mejoren el servicio de atención al asegurado, es una vergüenza que tengamos que madrugar, estar desde las 3:00 de la mañana para sacar un número y que al final te digan que no hay turno, porque el profesional están en un congreso. Nadie viene por diversión al IPS, venimos porque necesitamos de una atención médica”, denunció Liliana Romero.

Dalila Espínola contó, por su parte, que debió esperar 90 minutos para ser atendida en el call center y que cuando por fin logró la comunicación, le cortaron la llamada.