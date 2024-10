“Nenecho” Rodríguez dice que reclamos son “cantaletas y payasadas” de la prensa

Mientras enfrenta una causa fiscal y se prepara para su audiencia ante la Justicia hoy, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez aseguró que ya presentó todos los documentos relacionados con los G. 500.000 millones de bonos municipales. Consideró que los reclamos parten solo de la prensa.

“Siguen con su cantaleta de que no se explicó (dónde están los bonos), que no se presentó, es una campaña asquerosa, ustedes siguen instalando; nosotros hemos presentado todas las documentaciones, esto está siguiendo con la investigación en curso, no es que evadimos. Siguen con la payasada de dónde están las facturas, todo están presentados”, aseguró en ABC Cardinal.

Consultado sobre dónde están esas facturas, dijo que se presentaron ante la Justicia y que la prensa no es juez para acceder a los archivos, que por la Ley de Transparencia deben estar disponibles para el control ciudadano.

En cuanto a los retrasos en obras, culpó a la burocracia y dijo que se deberían modificar las leyes para simplificar los procesos y exigir menos documentos. “Cuando uno administra una institución pública no se maneja de la misma forma que cuando se administra algo privado. Hay obras que están retrasadas, que hemos inaugurado y se retrasaron, pero es por el mismo proceso administrativo”, argumentó.

El intendente admitió que se inauguraron obras antes de que estén terminadas y recalcó que se debería ver un proyecto de ley para que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas deba exigir menos a las empresas para que el proceso sea más rápido.

Ante las críticas y reclamos, se dirigió directamente a la prensa. “Es una cantaleta y payasada, porque ustedes mienten. Las informaciones que publican no tienen pies ni cabeza”, dijo e incluso acusó a los medios de usar fotos de archivo para hablar sobre el mal estado de la ciudad.

Ante la consulta de si él sale a mirar la situación de las calles de Asunción, aseguró que sí lo hace y que nadie lo escracha.

La Cumbre Mundial de Economía Verde tendrá “costo cero” para Asunción, según Nenecho

En otro momento, el intendente habló sobre la Cumbre Mundial de Economía Verde y aseguró que la Municipalidad de Asunción no va a tener que costear nada relacionado con el evento. Aseguró que será financiado por las empresas que colaboran con la Fundación “Advanced Leadership” y que es una oportunidad para atraer inversiones.

Aseguró que los organizadores de ese encuentro vinieron a Asunción y “se quedaron encantados con la ciudad verde” y con todas las oportunidades que ofrece la ciudad capital.

“Vinieron a Paraguay junto con el presidente de esta organización y mantuvimos una conversación, ellos estuvieron unos días recorriendo, se quedaron encantados con la ciudad y lo que ellos habían mencionado es que les sorprendió que Asunción tenía muchísimo verde, que había sido declarada como ciudad verde de Iberoamérica en el 2015″, declaró Rodríguez.

Sobre cómo se financiará el evento, dijo que hay 18 empresas que están apoyando la cumbre. “Para el municipio va a ser de costo cero”, enfatizó y dijo que lo que está previsto es que la municipalidad ayude a la organización para que pueda captar financiación, a través de la firma del convenio.

Aseguró que las promociones, por ejemplo, se pueden hacer a través de redes sociales o con actividades que no impliquen un costo extra.

En otro momento, señaló que el asunceno y el paraguayo, a diferencia de otros ciudadanos de la región, “siempre tira para abajo” y no ve las bondades de la ciudad. “¿O acaso hay una línea de los dueños de conglomerados que no quieren que ingrese competencia, que no quieren que el país progrese?”, preguntó ante los cuestionamientos sobre el estado de la ciudad capital.

Aseguró que él se sintió orgulloso en Nueva York al participar de un encuentro internacional. “Paraguay a lo mejor —como otros países— tendrá sus defectos, pero hay que promocionar virtudes, no solamente defectos y ver la parte mala, no me explico cómo nosotros no defendemos nuestro país”, enfatizó.