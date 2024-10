IPS tiene 930 inmuebles y Consejo analiza vender los improductivos

En la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) realizada el miércoles último, el presidente del seguro social, doctor Jorge Brítez, mencionó la intención que tienen de vender los inmuebles del ente. Indicó también que sería factible buscar una empresa tercerizada que se encargue de los bienes o realizar un concurso abierto dirigido a inmobiliarias.

“No estamos capacitados para administrar”, fue una de las opiniones que se escuchó durante la reunión entre consejeros.

Actualmente, el IPS dispone de unas 930 propiedades en todo el país, además de alrededor de 200 procesos judiciales abiertos para recuperar otros inmuebles que son propiedad del seguro social, precisó a ABC, Hugo Díaz, director de Inversiones de la previsional.

Díaz explicó que tras la promulgación de la Ley N° 7.235/2023, el ente tiene la potestad que adquirir o vender activos. Alegó que muchos de los inmuebles del IPS son improductivos y que solo ocasionan gastos de la institución. “Antes de la vigencia de la ley que se conoce como la Ley de Pensiones, el IPS estaba vedado en vender propiedades, enajenar inmuebles. A partir de la promulgación de ley, el IPS está habilitado para vender sus inmuebles, es decir, puede comprar y vender activos”, expresó.

IPS maneja la idea de vender bienes improductivos

El director de Inversiones del IPS afirmó que “el espíritu” de las expresiones del presidente del Consejo de Administración, que habló de vender inmuebles, tiene que ver con los gastos en los que se incurre para mantener estos bienes, muchos de los cuales son improductivos, afirmó.

“Siempre se maneja la idea, sobre todo de vender aquellos bienes improductivos que solamente producen costos al IPS. Los 930 y tantos inmuebles que tenemos, no están solamente enfocados a una inversión, a una unidad de negocios inmobiliario. La mayoría, el 99%, son inmuebles que hemos recuperado en acciones judiciales, por casos de deudas de aporte obrero patronal y también por bancos en situación de quiebra. Esos inmuebles, no es que el IPS invirtió pensando en hacer renta, más bien recibimos y es agarrar lo que se podía; eso hizo que el IPS no esté preparado en darle un mejor rendimiento a estos inmuebles”, aseguró Díaz.

IPS percibe unos G. 25 mil millones anuales por inmuebles arrendados

En relación al monto que percibe el IPS por los inmuebles que está arrendando actualmente, Díaz indicó que la suma es de unos G. 25 mil millones por año.

“Tuvimos un incremento importante en estos últimos meses; estábamos teniendo un promedio de G. 750 mil millones a G. 850 mil millones mensuales, pero hoy día estamos percibiendo por los G. 1.350 mil millones, justamente por esas acciones que establecimos y que agregaron bastante a nuestros ingresos”, afirmó.