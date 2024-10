La cuestionada fiscala Stella Mary Cano dijo que fue víctima de una persecución de la prensa

A través de radio Sanguri de Santa Rosa, Misiones, la fiscala Stella Mary Cano manifestó que desde el próximo lunes estará cumpliendo funciones en las oficinas de la fiscalía de este distrito; que está volviendo de una suspensión bastante extensa, dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que tuvo un descanso forzoso por casi un año.

Asimismo, indicó de manera enfática que la suspensión del ejercicio de sus funciones fue un proceso injusto por cuestiones políticas, en el sentido de que se generó por medio de la prensa.

En este caso, fue un allanamiento a la Municipalidad de Asunción y, en consecuencia, el proceso penal que llevó a un juicio oral generó el interés de la prensa, porque el intendente de ese entonces, Mario Ferreiro, era más conocido en el ámbito como periodista o como conductor de televisión. Esto produjo el notable interés de los medios de comunicaciones y todo lo que se conoce al respecto; luego está el caso de Mocipar, dijo.

“Me ratifico en que he sido víctima de una persecución de la prensa, por haber afectado a una persona del medio, y que la ciudadanía en general se va guiando más por tener acceso directo a las publicaciones y no a lo que realmente es la causa penal; entonces, eso genera un concepto ciudadano equivocado, y afortunadamente dio lugar a nada más que un apercibimiento. Incluso eso hoy es posible de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). He recurrido también la sanción que se me aplicó en el caso Mocipar por cuestiones formales”, señaló.

En otro momento, manifestó que como persona se siente capaz y le interesa mucho retomar sus funciones, que es algo que ha realizado toda su vida. Su caso no se trata de un hecho de corrupción, sino que han sido cuestiones formales que fueron valoradas en su momento.

