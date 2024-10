Misa y desfile estudiantil por los 486 años de Atyrá y en honor a San Francisco de Asís

La celebración litúrgica en homenaje a San Francisco de Asís y por los 486 años de fundación de Atyrá se inició a las 08:00. La misa se desarrolló en el templo parroquial San Francisco con la participación de numerosos feligreses.

Monseñor Ricardo Valenzuela, en la homilía, hizo énfasis en la importancia de fortalecer la oración en los hogares. Dijo que cada uno tiene que tener en cuenta siempre la oración a donde vaya para llevar una vida llena de amor, paz y tranquilidad.

“Tenemos que aprender de los santos cómo ellos se hacían de tiempo para hacer sus oraciones, y San Francisco era uno de ellos. La oración, así como nosotros lo vemos, significa fortaleza porque, por ejemplo, una planta que no se riega se marchita; una persona que no come se vuelve raquítica. Un fiel cristiano que no reza y no recibe la oración en su espíritu también se va volviendo raquítico”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El obispo enfatizó que cuanto más oración refleja el cristiano, él tendrá un rostro de bondad, amor y amabilidad. “Tenemos que rezar más para alimentar nuestro espíritu; hay que reflexionar y meditar sobre la importancia de orar”, puntualizó monseñor Valenzuela.

Luego de la misa, se realizó el desfile estudiantil por los 486 años de la localidad de Atyrá sobre la calle General Díaz y San Francisco, en el que participaron alumnos y alumnas de más de 30 instituciones educativas, así como bomberos voluntarios, organizaciones y entidades.

Los alumnos de la escuela Brígido Báez marcaron presencia con sus maravillosos atuendos típicos paraguayos. Estuvieron presentes el intendente Juan Ramón Martínez (ANR) y varias autoridades locales.

Lea más: La Expo Cuero Atyrà atrae a los turistas

Expo Cuero culmina el 6 de octubre

La 20.ª edición de la Expo Cuero Atyrá se desarrolla desde el 28 de septiembre en el Paseo Peatonal Idio José y sus alrededores. Esta actividad se extenderá hasta el 6 de octubre. El lugar está abierto al público de lunes a domingo de 08:00 a 21:00.

En el sitio de exposición se pueden apreciar alfombras, juegos de sillones, cintos, carteras, mochilas, termos, guampas, zapatillas de cuero, entre otros numerosos artículos de cuero repujado. Los termos se pueden adquirir desde G. 150.000, las zapatillas desde G. 40.000 y las mochilas y carteras a G. 200.000.

También hay muestra de productos alimenticios artesanales, como dulces, helados y tortas. Así también, hay plantas, prendas y artículos para el hogar.

Los artesanos y emprendedores resaltaron la buena concurrencia de turistas que se ha tenido desde la primera semana de apertura de la expo y esperan que esto continúe hasta el último fin de semana.

Lea más: Cordillera: tres ciudades para hacer turismo interno con la familia