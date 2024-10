Catastrófico nivel del río Paraguay

El nivel del agua del río Paraguay ya se encuentra prácticamente en estado catastrófico y la navegación se va cortando en varios tramos, hecho que genera una gran preocupación.

Desde el norte del país hasta la zona de Remanso ya no existe navegación y solo se permite hasta 6 pies de calado, lo que significa que solo lanchones pueden navegar.

Este hecho ya no permite que lleguen barcazas hasta el puerto de la Industria Nacional de Cemento (INC) con materias primas para la elaboración del principal material de construcción.

“Desde el norte hasta la zona de Remanso ya no hay navegación, y las barcazas con materias primas para la INC, ya no pueden llegar, solo se permite hasta 6 pies de calado”, expresó el funcionario del Departamento de Navegación e Hidrología, Luis Jara.

Dijo que desde Remanso hasta la localidad de Villeta se puede llegar hasta con 8 pies de calado y desde este sitio hasta Pilar con 8,5 pies.

Carga reducida

Agregó que en ninguna zona se puede llegar con los 10 pies, que es el calado normal para navegar con carga completa, con el nivel actual llegan con 60 a 70% de las cargas.

“Las cargas se están reduciendo al mínimo, desde Pilar hasta la desembocadura con el río Paraná se puede llegar con 9 pies de calado, es decir solo con lo justo y necesario”, expresó Jara.

Dijo que las embarcaciones que transportan contenedores, en aguas medias a altas, pueden navegar hasta con 14 pies, pero actualmente solo se puede hacer hasta 9 pies.

Reiteró que el calado máximo establecido por la Prefectura Naval es de 9 pies, y en muchos sectores solo se puede navegar por debajo de este parámetro.

Lluvias no abastecerán

Jara comentó además que la situación no es nada alentador, y que las lluvias anunciadas para los próximos días solo ayudarían para mantener el nivel actual.

“Las lluvias que se anuncian no ayudarán para aumentar el nivel de los ríos, tal vez solo para evitar que siga bajando”, expresó el funcionario.

En el puerto de Villeta el nivel del agua del río Paraguay se encuentra en -1.06 metros; en Itá Enramada se amaneció con tan solo -0.91 mts; Alberdi con -0.41; Pilar con 0.26 metros.