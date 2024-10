Fijan fecha de imposición de medidas para implicados por millonario despojo en Caaguazú

La funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta, y el abogado Darío Flores fueron imputados por apropiación, estafa y lesión de confianza, por la apropiación de G. 725 millones de los G. 800 millones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) liberó a favor de dos familias cuyos miembros perdieron la vida a causa de un cable suelto.

Anadelia Acosta y Darío Flores lograron efectivizar el dinero con un poder general aparentemente falsificado, en cuyo documento firman como testigos la pareja sentimental de Anadelia, Ovidio Oviedo, y su padre, Juan Ramón Acosta, ambos también imputados en grado de complicidad.

La fiscal que lleva la causa, Norma Salinas, manifestó que solicitó la prohibición de salida del país, el acercamiento a las víctimas y la comparecencia diaria de los imputados ante la justicia. Indicó que, actualmente, el caso está a cargo del juez Rafael Domínguez, quien debe imponer las medidas correspondientes.

El cheque nunca debió ser efectivizado

El primer párrafo del artículo 1.740 del Código Civil Paraguayo establece: “El cheque con la cláusula “no transferible” no puede ser pagado más que al tomador o, a petición de éste, acreditado en su cuenta corriente. Este no puede endosar el cheque más que a un banquero para el cobro, quien no puede endosarlo ulteriormente. Los endosos puestos no obstante la prohibición, se tienen por no escritos. La testación con rayas o raspaduras de la cláusula se tiene por no hecha”.

Ante esta situación, la fiscal Norma Salinas explicó que el cheque nunca debió ser efectivizado, ni siquiera con un poder especial, ya que el Código Civil establece claramente que debe ser depositado en una cuenta corriente a nombre del titular. En caso de no contar con dicha cuenta, esta debe ser creada por el banco y, posteriormente, depositarse el dinero del cheque.

Indicó que los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) tienen la obligación de saber cómo se maneja un cheque “no transferible” y que también serán investigados todos los implicados en la efectivización del mencionado cheque expedido por la ANDE. Aseguró que los pagos se realizaron de manera totalmente irregular.

Añadió que las investigaciones continúan y que, en el transcurso de los días, se irán determinando las responsabilidades del caso.