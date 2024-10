Sin pupitres en concurso docente: trabajan para “llegar a un nivel de perfección”, dijo ministro de Educación

En Alto Paraná, 5.200 docentes rindieron ayer el examen escrito del concurso público del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para acceder al Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE). En algunos colegios, los profesores reclamaron la falta de pupitres, por lo que tuvieron que rendir en sillas del nivel inicial, utilizar sillas de plástico o compartir pequeñas mesas.

En total, rindieron más de 14.000 docentes, según expresó esta mañana, en un acto público, el ministro de Educación, Luis Ramírez. Además de Alto Paraná, el examen de ayer fue en Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Caazapá.

Sobre las dificultades que debieron pasar en las pruebas los profesores del este del país, el titular del MEC intentó minimizar los cuestionamientos, alegando que las evaluaciones se dieron en más de 300 sedes sin mayores obstáculos.

“Rindieron casi 14.000 en más de 350 salas y hubo dificultades en una, nosotros recibimos solo quejas en una, puede que haya dificultades, no estamos exentos de dificultades; no somos implacables o impecables en no poder tener una dificultad”, aseguró Ramírez.

El titular del MEC afirmó que apenas conocieron sobre la falta de pupitres en Alto Paraná, trabajaron en subsanar el problema.

“Se subsanó inmediatamente, sobre las quejas que recibimos actuamos inmediatamente y solucionamos, otra cosa iba a ser si no solucionábamos”, refirió.

Luego, Ramírez dijo que son receptivos para todas las dificultades. “Estamos siempre abiertos, damos respuesta, seguiremos trabajando para llegar a un nivel de perfección. Buscamos siempre el mejor estándar”, agregó.

Los resultados de las pruebas en los cinco departamentos donde rindieron ayer, todavía no se dieron a conocer. El 25 de setiembre, de 12.025 docentes que tomaron los exámenes en Asunción, Central y el Chaco, solo el 50% aprobó, unos 6.018 educadores.