Isla de Francia: vecinos y locatarios se alzan contra “ciudad deportiva” en predio de IPS

La construcción de una “ciudad deportiva” en el lote 17 de Isla de Francia, despertó el temor de vecinos del barrio San Jorge y de viveristas que arriendan lotes continuos, todos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS). Los árboles del espacio verde, considerado un oasis y pulmón verde de Asunción, estarían siendo rápidamente talados, según las denuncias realizadas por los vecinos.

“Como vecinos estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el predio del IPS, donde se está desarrollando un proyecto de un complejo deportivo de gran magnitud. Los vecinos constataron movimientos por las noches, de tala de árboles; ya serían unos 100 árboles”, denunció a ABC Luciana Amarilla, vocera de la Comisión Vecinal San Jorge.

Amarilla anunció que como medida de protesta han convocado a una manifestación, que será realizada este sábado, a partir de las 10:00. “Como comisión de vecinos hacemos un llamado a una manifestación para solicitar el apoyo ciudadano en esta causa importante, porque la Isla de Francia aparte de ser un oasis, un pulmón en la ciudad, es también el último remanente que tenemos de un espacio en donde se crea comunidad”, expresó.

Mades y Municipalidad de Asunción no responden a vecinos

La representante de los vecinos contó que solicitaron a la Municipalidad de Asunción una copia de la Resolución N° 55, de fecha 2 de mayo del 2024, que figura en el cartel colocado en el predio, como la disposición por la cual se autoriza la ejecución de la obra. La empresa constructora P&V S.A aparece como responsable de la construcción.

“Es para que podamos verificar como ciudadanos de que se hayan hecho todos los estudios correspondientes para habilitar un desarrollo de esa magnitud en un área de tanta importancia ecológica e hidrológica. En la Municipalidad me dijeron ayer (miércoles), que puede ser que para la semana que viene me puedan dar un dictamen sobre si me pueden dar o no una copia de la resolución, pese a que debería ser información pública”, lamentó Amarilla.

La vecina explicó que Isla de Francia es un inmueble que tiene 7,8 hectáreas, de la que una zona está alquilada a los viveristas, pero el resto es un bosque urbano. “La ley de deforestación cero dice que en áreas urbanas, es el municipio el que tiene la potestad. Nosotros solicitamos documentos, pero todavía no recibimos la copia de la resolución”, criticó.

Amarilla indicó que también solicitaron una fiscalización de terreno al Ministerio del Ambiente (Mades), además de los documentos que validen que se realizaron todos los estudios de impacto ambiental para la construcción.

“Solicitamos al Mades una copia de los estudios de impacto ambiental, estudio hidrológico, geotécnico y otros. Mades todavía no nos confirmó si cuentan o no con un estudio de impacto ambiental. Las nacientes de agua que tenemos en el barrio San Jorge son parte de una red enorme de agua subterránea y no podemos dejar que se haga una obra sin los estudios correspondiente, porque va a afectar a todo el ecosistema de la ciudad”, aseguró Amarilla.

Lote arrendado por IPS para ciudad deportiva, tiene contrato por 20 años

Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS, explicó recientemente a ABC que el sitio donde actualmente se ejecutan los trabajos es el lote 17, en el cual se desarrollará un Centro Integral de Deportes, Salud y Bienestar, fue arrendado hace tres años y tiene un contrato de 20 años, por un monto de G. 20 millones mensuales con un incremento del 10% anual.

“Está arrendado desde el 2021, producto de un concurso de ofertas en el que salió adjudicado Ignacio Leoz Callizo, quien es el propietario unipersonal. Es un desarrollo deportivo relacionado a la salud, con espacios para parque y canchas. No va a significar ningún cambio estructural, es decir, no va a implicar modificar ampliamente lo que es el espacio verde”, había aseguró Díaz el pasado 3 de octubre.

Según documentos del IPS, el inmueble arrendado a Leoz es el lote 17 de Isla de Francia, ubicado en la calle Coronel Silva casi Teniente Rocholl. Este lote está compuesto por la finca 19.436, con cuenta catastral 14-336-78, y la finca 8.658, con cuenta catastral 14-336-30. Debido a la naciente, la zona tiene mucha riqueza natural, tanto de flora como de fauna nativa.