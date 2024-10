Oliver Lezcano: proceso a policía por hurto de camioneta, suspendido

“por lo que esta Magistratura, considera que se dan las condiciones que tornan viable la aplicación del Criterio de oportunidad, con los efectos del Art. 20 inc. 3° del C.P.P., in fine el cual establece: “sin embargo en caso del inciso 3) del artículo anterior solo se suspenderá el ejercicio de la acción penal publica hasta que se dicte sentencia respectiva, momento en el que se resolverá definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal. Si la sentencia no satisface las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal pública el juez podrá reanudar su trámite. Esta decisión será irrecurrible”.