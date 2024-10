RUN: “Van a aprobar un proyecto de ley tipo Frankenstein”, afirma Colegio de Escribanos

El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) y propone la fusión de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG) recientemente fue aprobado por distintas comisiones del Senado y se espera su próximo tratamiento en la Cámara Alta.

Al respecto, el presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez Soler, recordó que esto formaba parte de una promesa de campaña del presidente Santiago Peña y sostuvo que él tendría “la mejor predisposición para solucionar un problema viejísimo”, sin embargo, sostuvo que “indudablemente no está bien asesorado”.

“Hay muchas cosas que (Peña) desconoce porque no es su profesión y no tiene por qué saberlo, pero así como están las cosas yo no veo con buenos ojos este proyecto. De lo que sí estoy seguro es que lo van a aprobar; van a aprobar un proyecto de ley tipo Frankenstein”, indicó.

Seguidamente, mencionó que los debates en torno a este proyecto se da “todo muy rápido y a tontas y locas”, ya que no hubo un interés de una prórroga de 30 o 60 días para estudiar detenidamente la propuesta.

RUN: escribanos fueron “discriminados”

Otro punto que mencionó el profesional es que los escribanos sienten “una especie de discriminación” al no ser considerados como un órgano para consultas

“Fue una falla garrafal por parte de la gente que condujo esto el menospreciar y creer que son dueños de la verdad. La mejor prueba de lo que te estoy diciendo es que fueron modificados 80 artículos y fueron agregados seis más al proyecto; está peor porque agregaron algunas cosas y sacaron otras. Esto realmente hay que estudiar”, concluyó.

