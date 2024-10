Subasta: Nenecho entregaría por US$ 22 millones, tierras que podrían valer más de US$ 70 millones

El sorpresivo avance del proyecto para subastar 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte, genera rechazo en la ciudadanía organizada. Los principales cuestionamientos al imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), apuntan a que no hubo participación de la población en la elaboración del plan maestro para la zona, el cual aún no está listo. Además plantean que no es conveniente la venta de los inmuebles en las condiciones en que se encuentran.

El intendente, imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, pretende entregar la fracción A1 de 2 hectáreas, a un precio base de G. 62.013 millones, además de la fracción A3, de 4 hectáreas, a un precio base de G. 112.849 millones. Este precio de referencia total, G. 174.862 millones (US$ 22 millones), significa aproximadamente un valor de G. 28.212 millones por hectárea y alrededor de US$ 360 el metro cuadrado. Los inmuebles están ubicados sobre la avenida General Santos casi avenida Costanera, detrás de las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”.

Lea más: Subasta de tierras de Costanera: “Nenecho, una máquina de perjudicar a la ciudadanía”, dice Grau

Sin embargo, estudios consultados por concejales de la oposición estiman que con desarrollo urbano las mismas tierras podrían triplicar y hasta cuadruplicar su valor de mercado. A la falta de servicios básicos, que bajan el precio de las tierras, se suma la falta seguridad jurídica para potenciales inversores. Actualmente, la zona carece de un Plan Maestro aprobado. En que se encuentra en la Junta Municipal de Asunción no fue elaborado con la ciudadanía, denunciaron urbanistas y referentes de distintas organizaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro componente que se critica es el factor social y la falta de apertura de la Intendencia a dar participación a la ciudadanía organizada e interesada en la protección de los recursos de la Capital.

Subasta de Costanera se presta a especulación inmobiliaria, dice concejal

El concejal opositor Pablo Callizo (PPQ) afirmó hoy que las actuales condiciones de los inmuebles no son las más convenientes para una venta, ya que no tienen servicios básicos garantizas y, por ende, se venderían a un precio bajo y, además, quienes compren las tierras podrían usarla para especulación inmobiliaria.

Lea más: Nenecho apenas ejecutó 8,6% en obras este 2024, pero intereses de bonos se llevan millones de los contribuyente

“Hoy la Municipalidad quiere vender a US$ 350 el metro cuadrado, pero es una zona que no tiene servicios. No tiene agua corriente, no tiene luz, no tiene calles, no tiene sistema de desagüe. El valor de la tierra es muy bajo y además hay que sumarle todo el conflicto social”, dijo Callizo.

“El que compre ese terreno no va a invertir el día de mañana, como quieren hacer creer los de la Municipalidad. Lo que va a suceder es que ellos van a especular con las tierras. Van a esperar que eso se valorice. Según algunos estudios, ese mismo espacio, si se hace el proyecto urbano, puede llegar a valer US$ 1.200 el metro cuadrado, cuatro veces más”, agregó.

“Hoy la Municipalidad puede vender a US$ 20 millones, pero el día de mañana, si hace un buen proyecto, puede vender a US$ 70 millones. No están pensando ellos a largo plazo, en forma estratégica. El problema es que, al vender en el futuro, esa venta ya no la va a hacer el intendente actual. Ese es el motivo verdadero por el que cual quieren adelantar la venta”, cuestionó Callizo.

Inseguridad jurídica, denuncian desarrolladores inmobiliarios

Desde la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, su presidente, Raúl Constantino, señaló hoy que lo más preocupante del avance del proyecto en las condiciones actuales es la inseguridad jurídica que representa. Cuestionó que se pretenda la subasta de tierras cuyo ordenamiento aún se desconoce, al no existir aprobación del Plan Regulador.

“La Municipalidad, según lo que sé, no está ni definiendo lo que se puede hacer en esas seis hectáreas, qué tipo de obras, qué tipo de inversiones. No hay un plan y eso es lo más preocupante de esto”, indicó.

“Evidentemente la franja costera tiene el potencial de recaudación, eso es categórico. La franja costera es una caja que la Municipalidad tiene que estudiar su mejor aprovechamiento, porque van a ser ingresos que le va a servir en su momento, pero no de esta forma”, agregó Constantino.

Explicó que la forma correcta es zonificar el espacio, especificar las zonas residenciales de alto valor, las de medio, las de viviendas sociales, las de comercios, las de esparcimiento y espacios públicos. Eso otorga certeza al comprador de las tierras. “Si una persona compra una tierra ahí, no sabe lo que va a pasar en los alrededores”, cuestionó. La Cámara no fue consultada por la Municipalidad para preparar la subasta, aseguró también.

Exclusión ciudadana, causa de la migración de asuncenos

Por su parte, Mariano Bareiro, titular de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), criticó fuertemente la falta de participación de los vecinos en la disposición de bienes municipales de altísimo valor. Aseguró que no se puede avanzar en este tipo de proyectos sin los pobladores, las instituciones encargadas y los entes financiadores.

Lea más: “Cada seis meses, la Costanera se va a ir vendiendo progresivamente”, vaticina diputada Johanna Ortega

“Ellos tomaron una decisión unilateral, nuevamente, sin tener en cuenta a los habitantes. Nuevamente la ciudad va por un lado y, por otro, los que la gobiernan”, señaló Bareiro. Aseguró que este es uno de los factores por los que cada día más asuncenos abandonan la capital del país y van al departamento Central. “La ciudad no es habitable, no se construye con los ciudadanos, sino a espaldas de ellos”, remarcó.

“Endeudan a la ciudad, cargan de más impuestos y encima quieren vender parcelas que pueden ser utilizadas para el uso común o para el desarrollo de la ciudad, pero con los habitantes en materia en infraestructura”, agregó el vecinalista. “Hoy en día tenemos un intendente y concejales que representan a intereses y no a ciudadanos. Ciudadanos que les pagan sus salarios”, concluyó.

Voluntad política para desarrollar la zona, la gran ausente

A su vez, el arquitecto urbanista Gonzalo Garay criticó la falta de voluntad política que han tenido sucesivos gobiernos municipales y centrales para encarar un verdadero proyecto de desarrollo en la franja costera, aprovechando recursos y proyectos que ya están disponibles.

Indicó que desde el proyecto original de desarrollo de la franja costera, que data de los años noventa, se había tomado como ejemplo el desarrollo en la Costanera de Buenos Aires, Argentina, generado mediante la Corporación Puerto Madero, una alianza entre el Estado argentino y la Municipalidad de la ciudad que hasta ahora ha mostrado los mejores resultados, tanto para el sector privado como para el público.

Lea más: Imputado “Nenecho” Rodríguez adeuda millones a la Caja de Jubilaciones

En ese sentido, Garay explicó que una de las opciones para el desarrollo de nuestra franja costera es la creación de una Agencia de Desarrollo Urbano, entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Asunción, pero que hasta el momento ningún gobierno ha tenido la fuerza ni la voluntad para encarar el proyecto.

Garay señaló que para el desarrollo real de la zona se tienen que tener en cuenta los componentes sociales, ambientales y urbanísticos, los que requieren de una inversión gigantesca que no puede ser encarada solamente por la ciudad. Reconoció que la venta de tierras es una opción válida, pero no en las condiciones actuales, de falta de desarrollo urbano.

La otra opción que mencionó el urbanista es la creación de un fideicomiso que permita que el dinero que genera el avance del desarrollo de la zona, quede garantizado para seguir desarrollando la misma zona.

Nenecho: “no hay dinero que le aguante”, dice concejal

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) presentó a la Junta Municipal el pliego de bases y condiciones para la subasta de las tierras en medio de una crítica situación financiera y mientras la Fiscalía lo investiga por el desvío de más de G. 500.000 millones de los bonos emitidos para obras que no se ejecutaron.

La Contraloría General de la República confirmó el desvío del millonario monto, asegurando que la operación habría violado la Ley Orgánica Municipal y que no se podían utilizar los fondos como en una “cuenta única”, lo que motivó la apertura de una investigación fiscal.

Lea más: “A este tipo no hay que creerle más nada”: “Nenecho” pretende vender tierras de Costanera

Ayer, tras la sorpresiva presentación del proyecto, el concejal Álvaro Grau recordó que hace apenas dos meses el intendente sacó un préstamo de US$ 40 millones y ahora quiere subastar la Costanera. “No hay dinero que le aguante, es una máquina de perjudicar a la ciudadanía”, criticó.

ABC publicó este jueves que este año, hasta agosto, Nenecho ejecutó apenas el 8,6% de los más de G. 836.000 millones presupuestados para obras. Sin embargo, en el mismo periodo pagó G. 103.834 millones, casi el doble, en intereses por los bonos emitidos para ejecutar obras.