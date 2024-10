Ueno Bank revela cuánto realmente tiene IPS en el banco vinculado al presidente Peña

El presidente del Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, habló sobre las inversiones que hizo el Instituto de Previsión Social con la adquisición de bonos por U$S 32 millones. Confirmó que Santiago Peña es accionista en Ueno Holding y que ambas empresas están manejadas por casi el mismo directorio. Además, reveló que el IPS tiene en realidad U$S 78 millones depositados en la novel entidad bancaria, sumando fondos en CDA.