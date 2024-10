Dicen que asegurados de IPS “pueden estar tranquilos” y no descartan más operaciones con Ueno Bank

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), el pasado 29 de agosto, aprobó la inversión en bonos financieros a ser emitidos por Ueno Bank, por hasta G. 250.000 millones -aproximadamente US$ 35 millones-, a un plazo de siete año, con una tasa de intereses del 8%.

El presidente de la República, Santiago Peña, tiene acciones en Ueno Holding SAECA, por un valor total de G. 6.144 millones, según su última declaración jurada del 31 de agosto del 2023. Además, el mandatario posee certificados de depósitos de ahorros (CDA) en la ahora exfinanciera Ueno, actual Ueno Bank, por G. 2.400 millones.

El titular del IPS, Jorge Brítez, justificó la operación, pues señaló que “el objetivo es de esta operación financiera es buscar mayor rentabilidad para el IPS”.

En ese sentido, afirmó que “si estamos cobrando un interés del 4% a la vista y ese mismo dinero aplicamos al 8%, es una ventaja para la institución. Es conveniente, inclusive era mayor a lo que se estaba marcando hace dos meses cuando se hizo la operación”.

Peña no tuvo influencia en decisión

Al ser consultado si en la decisión influyó que el presidente sea accionista en el holding de Ueno bank, indicó que “nosotros no consideramos eso, lo que nosotros analizamos fue la parte técnica, mirando si es que era una operación factible primero y después si era conveniente”, refirió.

“Nosotros operamos con 16 bancos. Se consideró la oferta que era la más conveniente para el IPS, con un porcentaje interesante por siete años de tiempo del valor”, agregó.

Aclaró, a su vez, que el dinero no podrá ser utilizado por el IPS porque fue colocado a un plazo fijo de 7 años.

Buscaban optimización de rendimientos

En la misma línea, declaró el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, quien justificó la inversión en Ueno bank, señalando que se requería de una optimización de los rendimientos.

Según precisó, los recursos a la vista del IPS colocados en los diferentes bancos ascienden a G. 1,5 billones, de los cuales -precisó- los G. 250.000 millones invertidos en Ueno bank son fondos transitorios para colocarlos en cualquier tipo de inversión.

“Nosotros no recurrimos a la cancelación anticipada de los CDA ni de ningún tipo de instrumento. Históricamente, IPS nunca recurrió a eso; de hecho, todo lo contrario, tenemos mucha disponibilidad y necesitamos instrumentos financieros para aplicar los recursos que están a la vista para optimizar los rendimientos”, mencionó.

Agregó que la emisión de bonos es un instrumento común al que recurre constantemente el IPS. “Los bonos son una posibilidad de inversión que de hecho es una práctica común, es una operación que lo venimos haciendo desde hace más de 15 años y tenemos buenos antecedentes, con buenos resultados, buenos beneficios y en ningún caso tuvimos retraso de cobros”, dijo.

Jubilados pueden estar “tranquilos”

Díaz, a su vez, indicó que los jubilados pueden estar tranquilos porque -aseguró- que la operación se realizó tras una evaluación rigurosa de la viabilidad de riesgo.

Añadió que Ueno Bank cumplió con los requisitos para ser elegible, conforme a una matriz de evaluación del IPS.

No obstante, reconoció que “en el sistema financiero, prácticamente no hay garantías. Asegurar al 100% no puede ser, pero se puede atenuar los riesgos, por eso es que aplicamos nosotros una matriz de evaluación de entidad financiera, donde tiene que tener un porcentaje mínimo de calificación para que pueda ser elegible”. De esta manera, garantizó que Ueno Bank fue “la mejor opción” para la previsional.

El director, igualmente, no descartó que la inversión en Ueno bank pueda aumentar, alcanzando incluso los G. 300.000 millones, pues indicó que aún existe margen para realizar más depósitos, conforme el tope que establece el reglamento interno del IPS y la Ley N° 7.235/2023 “que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilación”, mediante la cual se creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.