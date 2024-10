Venta de terrenos de la Costanera “no es un mal negocio” bajo ciertas condiciones, según arquitecto

El arquitecto Gonzalo Garay opinó en contacto con ABC Cardinal que la venta de inmuebles de la Costanera de Asunción “no es un mal negocio para el sector público”.

No obstante, es necesario tener en cuenta varios factores. Entre ellos, una buena gestión y alta seguridad jurídica para el comprador del sector privado, así como para el Gobierno.

Además, dijo que es fundamental -antes de ceder tierras de este tipo- “mejorar el entorno”, pues es la única manera de que el sector privado encuentre conveniencia y el sector público se quede con la plusvalía urbana.

Se debe mejorar el entorno

Si no se mejora el entorno en todos los aspectos, el empresario del sector privado no se anima a invertir bajo riesgos.

A su vez, enfatizó que cualquier proceso de venta tiene que enmarcarse dentro del plan maestro de franja costera.

No debe olvidarse el ítem de obtener las mayores utilidades posibles de la venta, por lo cual hay que establecer un buen precio.

Otro punto citado por el profesional es determinar lineamientos de qué se puede hacer y qué no en esos terrenos.

Es indispensable también fijar previamente el destino que se le dará al dinero obtenido de la venta, puntualizó el profesional.

“En el pasado ya se intentó”

Habló también de la necesidad de crear una agencia de desarrollo urbano, que consistiría en una sociedad de interés público entre la Municipalidad y el Gobierno, pues la venta de tierras costeras es un proyecto a gran escala que demanda inversión.

Recordó que en el pasado ya se intentó hacer ventas de este tipo de inmuebles públicos, pero no funcionó porque el entorno no está en buenas condiciones sociales, ambientales ni urbanísticas.

El miércoles trascendió que el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pretende la subasta de seis hectáreas en la Costanera Norte por un precio base de US$ 22 millones. Pero estudios señalan que, con las debidas inversiones, las tierras podrían valer cuatro veces más: US$ 70 millones. Ni desarrolladores inmobiliarios ni vecinos fueron consultados para subastar y el plan maestro no está listo, denuncian. Todo apunta a una potencial especulación inmobiliaria, aseveran opositores.

Intendente imputado por mal manejo de dinero

El intendente, imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, pretende entregar la fracción A1, de 2 hectáreas, a un precio base de G. 62.013 millones, además de la fracción A3, de 4 hectáreas, a un precio base de G. 112.849 millones. Este precio de referencia total, G. 174.862 millones (US$ 22 millones), significa aproximadamente un valor de G. 28.212 millones por hectárea y alrededor de US$ 360 el metro cuadrado. Los inmuebles están ubicados sobre la avenida General Santos casi avenida Costanera, detrás de las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”.