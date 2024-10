Deuda de Nenecho con Caja Municipal: notifican que cobrarán recargo de 2% por mes de atraso

La Dirección de Recaudaciones perteneciente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal notificó formalmente al imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), que en caso de no saldar la deuda que tiene con la entidad, se cobrará un recargo adicional de 2% por mes de atraso. Según denuncias, la deuda asciende a G. 20.000 millones y muchos no se pueden jubilar porque sus haberes no fueron depositados.