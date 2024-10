Cebolleros anuncian cierre de ruta por falta de control al contrabando que satura el mercado nacional

Uno de los principales problemas que enfrentan los productores es el nulo control del contrabando, que inunda el mercado nacional con cebolla importada, principalmente desde Brasil, la cual están ofertando a precios inferiores, afectando gravemente la venta de la producción local, señaló el productor Sergio Benítez. Manifestó que “los compradores dicen que no se puede vender porque hay mucho contrabando. No sabemos realmente a quién creer. Los precios han bajado, y los contrabandistas inundan el mercado nacional”.

En una reunión que ya habían mantenido con los responsables del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (Senave), ellos habían asegurado que el tema del contrabando estaba controlado y que habría un control riguroso, y que se iba a poder vender sin problemas, pero todo es mentira; la producción nacional se vende poco o nada, explicó acongojado el productor.

Benítez comentó que tiene para cosechar 1.000 bolsas de cebolla que no está recogiendo porque no tiene colocación. Es un gasto extra tener que juntar y no poder vender, lo que representa una pérdida. Agregó que si espera 15 días más para cosechar, con el calor, se va a quemar toda su cebolla y tampoco tiene dónde guardar porque no cuenta con infraestructura.

Señaló que el pasado 20 de septiembre, una semana comenzaron a vender bien a G.100.000 la bolsa de 20 kilos; pero ahora quieren pagar G. 2.500 el kilo; es decir, G. 50.000 la bolsa. Con ese precio, pierde el productor y los únicos que ganan son los acopiadores o el comerciante final.

Advierten movilización si no mejora el mercado

Ante la situación planteada en el sector de la producción de cebolla, ya se puso en conocimiento a las autoridades nacionales y, a través de este medio, “hacemos un llamado al Gobierno nacional y planteamos que, si no proponen alguna solución, entraremos en movilización y cerraremos rutas. No es solo para meter presión, sino para visibilizar lo que está pasando en el campo”, señaló Benítez.

Confirmó que el error principal del Gobierno nacional radica en no controlar el contrabando; es evidente que está saturando el mercado. “A plena luz del día, los productos entran a G. 50.000, y hay complicidad y falencias en los organismos de control como la Aduana, Senave, la Marina y Detave”, sostuvo.

El productor de la región ha expresado su frustración al señalar que el Gobierno ha desviado su atención hacia la supuesta exportación de tomate, ignorando así la crítica situación que enfrentan los cebolleros en el país.

Además, la falta de un mercado claro y sostenible para la cebolla ha llevado a una acumulación de productos en las fincas. Mientras algunos productores ya han comenzado la cosecha y el proceso de curación, otros se enfrentan a la inminente pérdida de sus cultivos. Benítez destacó que el tubérculo puede resistir solo unos 15 días más en la finca; pasado este tiempo, comenzará a deteriorarse, lo que podría resultar en pérdidas millonarias para los agricultores.

Impacto Económico

La crisis de comercialización no solo afecta a los productores individualmente, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local. La incapacidad para vender la cosecha significa que muchos agricultores no podrán recuperar sus inversiones, lo que generará un ciclo de endeudamiento y pobreza en la comunidad.

En el departamento de Paraguarí se tiene un aproximado de 310 hectáreas de cebollas cultivadas, de las cuales 120 hectáreas son tempraneras, con un rendimiento promedio de 18.000 kilogramos por hectárea. En la zona se cuentan con 2.160.000 kilos para comercializar entre las tempraneras y las medianeras que están esperando los productores para su posterior comercialización.

Ante dicha situación, es importante que las autoridades tomen medidas inmediatas para abordar el contrabando y crear un ambiente comercial justo para los productores de cebolla. Para la organización de los agricultores realizar el cierre de ruta es una señal de desesperación ante la falta de soluciones efectivas, resaltó finalmente Benítez.