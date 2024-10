Condenan a un joven a cinco años de cárcel por el abuso sexual de su hermanastra en Yaguarón

El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y los miembros Fabiola Quinteros y Antonio Benítez, luego de estuchar los alegatos finales del fiscal de la Unidad Penal N.º 3, Alfredo Ramos Manzur, condenó a 5 años de cárcel a un joven de 25 años de edad al hallarlo culpable del abuso sexual de su hermanastra, hace diez años, cuando la víctima tenía tan solo siete años de edad.

El joven venía abusando de la menor de manera sistemática. El sometimiento sexual de la niña lo realizó el procesado cuando sus padres estaban durmiendo. Ingresó al dormitorio de la hermanastra y comenzó a manosearle sus partes íntimas. Posteriormente, ya la sometió sexualmente y el hecho ocurrió en varias oportunidades, de acuerdo a la denuncia realizada en su momento por la víctima.

El joven amenazaba a la víctima a que no cuente a nadie. Ante esta situación, la menor intentó suicidarse. Sobre el hecho en particular, la víctima comentó a una psicóloga de su escuela y tuvo conocimiento también la directora de la institución. Los padres fueron llamados, pero la menor se enojó porque asegura que sus padres sabían, pero que no la apoyaban.

El hecho fue denunciado en la comisaría local. El joven de 25 años fue imputado y acusado por el Ministerio Público, y en el juicio oral y público, se demostró su conducta reprochable, por lo que fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad. El Ministerio Público solicitó 8 años, pero la sentencia salió en cinco años. Ahora la víctima tiene 17 años de edad. El procesado deberá cumplir su condena en la Penitenciaría Regional de Misiones.