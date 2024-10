Influencer argentina cuenta qué la dejó “tiesa y literalmente llorando” en Paraguay

La joven Dana Buttigliero es una influencer de Argentina reconocida por compartir recetas y generar contenido referente a la gastronomía. Con miles de seguidores en sus redes sociales, sus videos acumulan millones de vistas entre las plataformas y recientemente uno de sus materiales fue utilizado en una presentación de Meta por parte de Mark Zuckerberg.

Sus cuentas llevan el nombre de “Sabores del Conurbano” y en la plataforma Threads publicó que tuvo una situación que la dejó “tiesa y literalmente llorando” mientras se encontraba en Paraguay.

Según cuenta, en el momento de hacer migraciones en el aeropuerto le piden el comprobante de ingreso al país y ahí asegura que se quedó como “re wtf (abreviatura de what the fuck, algo así como ¿qué miércoles?)” porque no tenía tal documento e inclusive admitió que lo había tirado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le digo, mirá, no lo tengo al ticket de ingreso al país, lo tiré. O sea, ¿Quién guarda el ticket de ingreso al país? Bueno, yo viajé con DNI argentino, entonces me dijeron que yo necesitaba el ticket de ingreso al país, para que ellos verifiquen que yo había ingresado al país, y que si no, tenía que pagar una multa”, relata.

Lea más: Influencer mexicana anunció que se retira de las redes tras la filtración de un video íntimo

Argentina sintió que la “coimearon”

Su historia sigue con que debía pagar una multa de G. 694.000, monto que no tenía en guaraníes y tampoco en efectivo, por lo que ofrece el pago en dólares.

“Le dije: ‘¿Te lo puedo pagar en dólares?’ Te doy cien dólares y en Migraciones hay un cartel gigante que decía ‘no se acepta pagos en moneda extranjera’ y ahí como que el chaboncito va, le consultó a una chica y me hacen pasar como por otra cajita de Migraciones; o sea, como por otro box, y ahí me aceptan los cien dólares y me dejan pasar, pero yo salgo y me pongo a llorar porque la sensación era horrible. Yo estaba sola, tuve que resolver como pude; genuinamente sentí que me coimearon”, asegura.

Por esta nefasta experiencia, insta a sus seguidores a que “no tiren el ticket de ingreso al país, porque si no después le cobran una multa y se ponen de mal humor”.

“La verdad que fue una situación chotísima. Por ejemplo, cuando viajé a Brasil no me pasó, pero bueno, me pasó en Paraguay, una estadía hermosa, pero después me pasó esto, lamentablemente”, concluye.

Lea más: ¿Indemnización por noviazgo fallido?: influencer argentina demandó a su expareja futbolista

Internautas cuestionan a influencer

Ante su historia, los propios internautas comenzaron a cuestionar el comportamiento de la extranjera, ya sea preguntándole si nunca había viajado antes o señalando que trató un documento importante como “un ticket del supermercado”.

En su última publicación sobre el caso -y luego de varios comentarios-, Buttigliero reconoce que “esto es re normal” y argumenta que “el chabón de Migraciones tampoco me dijo nada”, por lo que asumió que era un “papelito random”.

Lea más: Paraguay se halla entre países con alto costo como receptor de remesas