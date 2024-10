Sensación de coima de influencer argentina en Paraguay: funcionaria de Migraciones podría ser destituida

La falta del ticket de ingreso a Paraguay para los extranjeros constituye una falta, cuya sanción establece una multa, de acuerdo al reglamento de la Dirección Nacional de Migraciones, según explicó Jorge Kronawetter, titular de la institución, al ser consultado sobre el caso de la influencer argentina Dana Buttigliero.

“Nosotros tomamos conocimiento ya antes de que se publique por los medios, porque ya nos saltó la alerta de un comentario. Eso el día de ayer, y el día de ayer ya se tomó contacto con esta persona, de hecho que agradeció bastante la deferencia que hayamos tenido de ocuparnos de su caso”, dijo.

Explicó que está reglado en las disposiciones del reglamento general de migraciones el conservar el ticket de entrada en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ese ticket de entrada tiene una función específica en razón a que hay algunos puestos que todavía no tienen conectividad. Te doy un ejemplo: en Mayor Otaño, no tenemos nosotros conectividad del cien por ciento en cuanto a tiempo real, hay un delay (atraso) de uno o dos días. Entonces, en ese tiempo que transcurre, si una persona entra por el aeropuerto y quiere salir, cruzar Mayor Otaño para cruzar hacia el lado argentino, necesita tener el comprobante”, precisó.

Lea más: Migraciones: extranjeros con residencia temporal ya pueden obtener cédula paraguaya

Agregó que con el ticket de ingreso a Paraguay se confirma el ingreso de una persona al país de manera correcta cuando se utiliza el documento nacional de identidad, que se utiliza en toda la región, no así con el pasaporte, ya que con el sello de la Dirección Nacional de Migraciones ya es suficiente para registrar el ingreso.

“Ese comprobante lo que cumple es esa función, por eso la exigencia de tener ese comprobante y conservarlo. Obviamente que cuando el sistema esté automatizado en los 42 puntos de control de frontera que tenemos, más los dos que ahora se agregaron, es decir, 44, no va a hacer falta y se va a dispensar de ese documento, de hecho, te doy un ejemplo, en Encarnación ya hemos dispensado para agilizar el tránsito vecino fronterizo”, indicó.

Funcionaria de Migraciones podría ser destituida

Dijo que la falta de la influencer argentina Dana Buttigliero existió, pero que la actuación de la funcionaria fue absolutamente anormal, porque debió haber emitido un recibo y cobrar solamente en guaraníes.

“Ellos no están autorizados a recibir dinero en otra moneda que no sea guaraníes. El caso ya se tomó, ya pasó a nuestra Unidad de Investigación Anticorrupción y posiblemente derive en la destitución de esta funcionaria, en razón a que ella es contratada y no necesita sumario para la destitución, simplemente una investigación preliminar y su desvinculación de la institución de manera inmediata”, señaló.

Lea más: Pasaportes fraudulentos: detienen a dominicanos en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Migraciones, próximo a implementar pago con pos

Jorge Kronawetter agregó que estarían implementando en poco tiempo el pago por sistema pos, por lo que estarían evitando de alguna manera los hechos de corrupción, al prescindir del dinero en efectivo. “Nosotros estamos próximos a implementar pago por pos. Eso elimina totalmente el pago en efectivo y muere el negocio de funcionarios corruptos”, aseguró.

La joven Dana Buttigliero es una influencer de Argentina reconocida por generar contenido referente a la gastronomía con miles de seguidores en sus redes sociales y millones de vistas. En la plataforma Threads publicó que tuvo una situación que la dejó “tiesa y literalmente llorando” mientras se encontraba en Paraguay.

Según cuenta, en el momento de hacer la gestión de migraciones en el aeropuerto Silvio Pettirossi le piden el comprobante de ingreso al país y ahí asegura que se quedó como “re wtf (abreviatura de what the fuck, expresión de sorpresa cuando algo parece no tener lógica)” porque no tenía tal documento e inclusive admitió que lo había tirado, por lo que debía pagar una multa de G. 694.000, monto que no tenía en guaraníes y tampoco en efectivo, por lo que ofrece el pago en dólares.

“Le dije: ‘¿Te lo puedo pagar en dólares?’ Te doy cien dólares y en Migraciones hay un cartel gigante que decía ‘no se acepta pagos en moneda extranjera’ y ahí como que el chaboncito va, le consultó a una chica y me hacen pasar como por otra cajita de Migraciones; o sea, como por otro box, y ahí me aceptan los cien dólares y me dejan pasar, pero yo salgo y me pongo a llorar porque la sensación era horrible. Yo estaba sola, tuve que resolver como pude; genuinamente sentí que me coimearon”, aseguró.

Por otro lado, cien dólares, al cambio actual son G. 790 mil, pero Dana no refirió que le hayan dado vuelto en guaraníes y tampoco que se haya expedido un comprobante.