Vecinos del mirador de Ita Pytã Punta recalcan que no quieren mudarse y piden reparación

Víctor Maldonado, presidente de la comisión vecinal de Ita Pytã Punta, relató que se reunieron ayer con autoridades de la Municipalidad de Asunción, del Ministerio de Obras Públicas, de Cultura y de Urbanismo. Señaló que los vecinos manifestaron todas las inquietudes.

“Les indicamos que se hizo mal —el mal llamado censo—, porque en realidad fue una notificación. Les dijimos que no estamos de acuerdo con la reubicación, no queremos el desarraigo porque hay gente que fundó este barrio hace más de 90 años”, expresó.

Lea más: Vecinos de Itapytãpunta a “Nenecho”: ¿dónde están los G. 6.000 millones de bonos para el mirador?

Agregó, en ese sentido, que ellos hicieron numerosas actividades para recaudar fondos entre los vecinos, como polladas y hamburgueseadas, con el objetivo de reparar parte del mirador en los últimos tres años. Contó que pintaron, arreglaron gradas y baldosas, pero la Municipalidad de Asunción nunca se presentó para hacer reparaciones y evitar el derrumbe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recalcó que no tienen la intención de mudarse. “Hay gente que tiene mucha inversión, que hizo préstamos para hacer encadenados de hormigón para que no se vaya su casa (...) La mayoría de los vecinos ya apuntalaron con encadenado y hormigonado sus casas para que no se caigan”, comentó.

Lea más: Riesgo de derrumbe en Itá Pytã Punta: vecinos se niegan a mudarse y exigen reparación

Piden una mesa de trabajo

El vecino señaló que le pidieron al jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, que se instale una mesa de trabajo para buscar soluciones para la comunidad y la reparación del mirador.

“Queremos que se repare, presentamos varias notas en varias instituciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior, Obras Públicas, la Municipalidad... para que vengan a reparar el mirador en los últimos 3 a 4 años. Jamás vinieron a reparar”, lamentó.

Lea más: Urgente: Itapytãpunta al borde de derrumbe; analizan trasladar a 22 familias

Finalmente, celebró que por primera vez se haya realizado una reunión con los vecinos y que esperan soluciones definitivas y viables.