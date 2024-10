Riesgo de derrumbe en Itá Pytã Punta: vecinos se niegan a mudarse y exigen reparación

El presidente de la comisión vecinal de la zona del mirador de Itá Pytã Punta, Víctor Maldonado, afirmó esta mañana que exigen al Gobierno la reparación del histórico sitio. Comentó que ya recurrieron a la Municipalidad de Asunción, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero no obtuvieron respuesta favorable a su reclamo.

Asimismo, señaló que no permitirán que los vecinos de la zona abandonen sus viviendas, ante la solicitud de la Comuna asuncena por un peligro de derrumbe.

Maldonado agregó que funcionarios de la Municipalidad realizaron un “supuesto censo” en la zona sin informar a la comisión vecinal e hicieron firmar notificaciones a los vecinos, en su mayoría adultos de la tercera edad que desde hace varias décadas residen en el sitio, para trasladarlos de sus viviendas.

“Lo que queremos es solución, no que se le venga a echar a gente que hace muchos años ya está viviendo acá en la comunidad. Eso lastima y golpea, que las autoridades no hagan caso a nuestra inquietud. Hace cuatro años está así el mirador y nunca vienen a solucionar. Más de G. 600 millones fueron destinados para la reparación y no sabemos dónde se fue la plata”, dijo. Los vecinos prevén una reunión en zona del mirador, a las 19:00 de este jueves, para analizar las medidas a tomar.

Peñasco Itá Pytã Punta, en riesgo de derrumbe

La Intendencia de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez, solicitó ayer a la Junta Municipal que apruebe una declaración de emergencia ante el riesgo de inminente derrumbe del famoso peñasco Itá Pytã Punta, donde está instalado el mirador, cuyas obras de reparación están paralizadas desde hace años.

Desde el Ejecutivo municipal, ante la imposibilidad que alegan de reparar el sitio, plantearon la alternativa del traslado de las familias cuyas viviendas se ven afectadas.

El jefe de Gabinete de Asunción, Nelson Mora, explicó a ABC que el peligro de derrumbe abarca un área de 360 metros a la redonda del histórico mirador, por lo que 22 viviendas ubicadas en esa zona están bajo riesgo.

Bonos emitidos para reparación no cumplieron objetivo

Una mujer y un niño ya fueron víctimas del derrumbe de parte de la estructura del mirador, cayendo al precipicio desde la altura, lo que les produjo lesiones. Ante ello, el sitio histórico está clausurado y desde hace cuatro años exigen reparación, según los vecinos.

El intendente “Nenecho” Rodríguez había emitido bonos por G. 6.000 millones para iniciar tareas de mejora, pero el destino del dinero no fue ese.

Desde la Intendencia también alegaron que las reparaciones no pueden avanzar debido a que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) les indicó que el sitio ya no podría sufrir alteraciones —no se pueden introducir mejoras en el mirador— porque se trata de un patrimonio paisajístico de la ciudad.