IPS: pacientes dializados padecen precariedad y falta de medicamentos, denuncian

Pacientes dializados que realizan su tratamiento médico en el Instituto Previsión Social (IPS), denuncian que deben soportar un verdadero calvario por las pésimas condiciones del Hospital Central, lugar al que deben acudir entre tres a cinco veces por semana. Esta mañana, los asegurados se manifestaron frente al servicio de la previsional, exigiendo atención médica de mejor calidad.

Precarios colchones que apenas cubren los hierros de la cama, cañerías abiertas que despiden un olor nauseabundo, la falta de ventiladores y acondicionadores de aire que no funcionan por la falta de mantenimiento, déficit de sanitarios, así como pisos hundidos y cielorrasos caídos, son algunas de las quejas realizadas por los pacientes.

A esto se suma la falta de mobiliarios en los diversas áreas del IPS. Las sillas o sillones están rotos, oxidados y sin acolchado.

Además, los asegurados reclaman la falta crónica de fármacos, algunos de los cuales no están en stock desde hace varios meses. Esto obliga al enfermo a realizar un importante gasto de bolsillo.

Cristina Machain, miembro de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, expresó ante las cámaras de ABC TV que ayer presentaron una nota al director del Hospital Central, Hugo Martínez, para solicitarle una audiencia. La reunión fue marcada para el 31 de octubre, informó.

Machain resaltó que a la falta frecuente de medicamentos se suma la pésima infraestructura del IPS. Manifestó que los pacientes que acuden a realizarse su diálisis, deben soportar largas esperas acostados en camillas de precarias condiciones.

“El jefe de mantenimiento no puede estar un día más en el IPS, porque el 70% de las denuncias son por problemas de mantenimiento. Ventiladores que no funcionan, una salita de espera que es un pasillo que no tiene ni silla, con el piso hundido, el techo caído; eso es criminal. Los pacientes están expuestos a cualquier tipo de bacteria con esta mugre. Son personas que están cinco horas en esas camas”, reclamó Cristina Machain.

Una asegurada que está al cuidado de su madre, paciente dializada desde hace dos años, reclamó las malas condiciones del lugar. Indicó que las camas son prácticamente inservibles, ya que están oxidadas y ya no sirven para que el paciente esté cómodo mientras realiza su tratamiento.

“Algunas de estas camas no pueden ser levantadas (reclinadas) porque ya no funcionan y tenemos que usar bidones para levantar la cabecera, son camas oxidadas. Al tratarse de pacientes vulnerables, se supone que tienen que estar en condiciones aceptables”, manifestó la denunciante.

Los asegurados del IPS también reclamaron la avería frecuente de los ascensores, tanto en el Hospital Central como en el Centro de Atención Ambulatoria del IPS. En este momento, solo dos ascensores del Hospital Central funcionan. Los demás están fuera de servicio, reclamaron.