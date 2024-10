Intendente de Lambaré justifica recortes y afirma que protestas están “orquestadas” por concejales

El intendente de Lambaré, Guido González, prácticamente no consideró la idea de reponer en sus funciones a los descontratados que se encuentran en protesta desde esta semana. En contacto con ABC TV, expresó que duda de que se trate de una huelga de hambre, pues “están siendo asistidos por sus concejales”.

Dijo que lo que se hizo fue no renovar contratos vencidos y aseguró que se debe a “reajustes” que hacen a fin de año. “Por la situación que atraviesa (la municipalidad) a esta altura del año, siempre la recaudación es menos, entonces normalmente se hacen estos ajustes”, alegó.

Consultado sobre los motivos para la selección, señaló que no cumplían una función específica. “Todos estaban a cargo de concejales, no tenían una función específica, excepto una que estaba en Tránsito o en Obras, no recuerdo”, respondió.

Ante la reiteración del motivo para descontratar a ese grupo de funcionarios, dijo que se dieron cuenta de que siempre que buscan “ajustar los cinturones” ven quiénes son las más prescindibles y cuya desvinculación no afectaría al funcionamiento. “Recurrimos a gente que no está cumpliendo una función específica”, recalcó.

Acusó a concejal de “orquestar” protestas

Aseguró que todos pertenecen a distintas afiliaciones, pero luego dio a entender que están mayoritariamente coordinados por una concejala de su partido, Carol González. “No son de mi equipo político (...) Es el equipo político de Carol González el que está orquestando todo, es la sospecha que nosotros tenemos, es mi correligionaria la que está acompañando esta organización”, acusó.

Finalmente, aseguró que la mayoría tiene tres años de antigüedad, excepto una que tiene siete. Ante la consulta de si el motivo de la descontratación es político, aseguró que no.