Municipalidad de Lambaré: descontratados inician huelga de hambre

Un grupo de 15 trabajadores recientemente descontratados de la Municipalidad de Lambaré instalaron una capa de protesta frente a la institución para exigir la reposición. Los afectados iniciaron una huelga de hambre y dicen que no quieren explicaciones sino una solución.

Liz Escurra, una de los afectados, relató que firmaban contrato cada tres o seis meses, pero que todos ya tienen entre 8 y 10 años bajo esa modalidad. “Sin preaviso ni notificación, recibimos la noticia por el pasillo, nadie nos avisó nada, ni recursos humanos, nadie”, cuestionó.

Aseguró que la mayoría de los afectados tienen situaciones particulares que agravan la situación, pues algunos tienen hijos con discapacidad y otros sufren de enfermedades de base que conllevan muchos gastos. “Hacemos la huelga de hambre porque no tenemos opción”, declaró.

Recalcó que lo que piden es una solución, ser repuestos sin que se vea afectada la antigüedad.

Fueron notificados de la no renovación el día del vencimiento, afirman

Sindulfo Lesme, otro de los afectados, expresó que en un “lugar serio” los funcionarios son notificados previamente antes de ser descontratados. “Venció nuestro contrato, ese día yo marqué y me avisaron nomás ya que no me van a contratar más. Quedamos prácticamente a la deriva”, manifestó y señaló que él tenía una antigüedad de ocho años, siempre bajo el régimen de contrato.

Finalmente, los exfuncionarios señalaron que se movilizan desde ayer, pero hasta el momento ningún encargado municipal se ha acercado para darles una propuesta de solución.