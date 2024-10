Maracaná: intendente pide al Gobierno más apoyo para combatir la producción de marihuana

Sobre el punto, el ejecutivo manifestó su preocupación por el aumento del cultivo y reclamó al Gobierno Nacional más acompañamiento a los labriegos de la zona para evitar que la gente se involucre en esta actividad ilícita, debido a que los rubros tradicionales no tienen mercado para su venta.

Refirió que el municipio de Maracaná cuenta con más de 15 mil habitantes en la zona y el 90 por ciento de la población son productores agrícolas y ganaderos. Son gente trabajadora, pero que lamentablemente los productos tradicionales no se pueden vender por la falta de mercado y el bajo precio de los mismos.

En ese sentido, dijo que actualmente la mandioca está a 250 guaraníes el kilo y, además, no tiene salida.

Aseveró que ahora mismo hay más de 2000 hectáreas de mandioca en las chacras que no tienen salida por la falta de acompañamiento de las instituciones pertinentes. Al respecto, señaló: “No hay una planificación con los pequeños productores para salir adelante y esa es la realidad en que se encuentran nuestros agricultores”.

También comentó que desde la Municipalidad se trata de acompañar a las familias de productores, utilizando los tres tractores agrícolas que dispone la institución distrital, pero que es imposible llegar a todos por la limitación de los recursos, agregó.

La gente se arriesga por necesidad

Por otra parte, mencionó que está muy convencido de que las personas que se involucran en el tema de la marihuana no lo hacen porque quieren o porque les gusta, sino por necesidad, atendiendo a que no es fácil vivir sin recursos para pasar los días, y esas cosas son las cuestiones que obligan a la gente a entrar en este tema.

En lo que concierne a la diferencia entre trabajar en una chacra tradicional y en un cultivo de marihuana, el ejecutivo manifestó que, según datos que se manejan, últimamente muchos colonos prefieren ir a trabajar de jornalero en una plantación de marihuana, donde se paga mínimamente 150 mil guaraníes por día, mientras que en las chacras normales solamente se gana apenas G. 80 mil. Además, últimamente es bastante difícil conseguir trabajo, subrayó.

Asimismo, refirió que en el mismo sector donde se produjo el procedimiento de la Senad hay mucha producción de tomate, locote y otros productos, pero que no hay salida y que en estos momentos se están perdiendo en las parcelas debido a que los labriegos no pueden comercializar su producción porque no hay mercado, indicó.

No habrá solución sin acompañamiento

Finalmente, expresó que este problema no se va a solucionar con las intervenciones que se vienen realizando con las instituciones pertinentes si no hay acompañamiento del Gobierno Nacional, por lo que insistió en que se necesita una alternativa sustentable para las familias del distrito de Maracaná y de los diferentes lugares donde la gente se involucra en esta actividad ilícita por la falta de asistencia de los organismos del Gobierno Nacional, subrayó.