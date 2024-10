Municipalidad de Asunción responsabiliza a Essap de hundimiento de capa asfáltica

Un vehículo quedó estacando en un agujero en la calle Alberdi del microcentro de Asunción, frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras el hundimiento de la capa asfáltica. A raíz de ello, la propietaria sufrió un problema de salud y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

El director de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, Edgardo Gómez, responsabilizó a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) del hecho. “Este caso de hundimiento se genera por un colapso en el desagüe cloacal que está a cargo de Essap”, dijo.

Igualmente, precisó que la tarde de ayer la aguatera estatal ya realizó la reparación y, por su parte, la Comuna capitalina ya repuso la capa asfáltica dañada.

Baches y pésimo estado de calles

Al ser consultado sobre la gran cantidad de baches y el pésimo estado de calles en Asunción, Gómez afirmó que “son años de no planificación de nuestra ciudad”. Apuntó a la falta de planificación del sistema cloacal y de suministro de agua potable, a cargo de la Essap, ya que -mencionó- la cañería de este ente pasa por debajo del pavimento.

“En otras ciudades, tenés toda una línea del sistema sanitaria que no va necesariamente por el medio del pavimento como nosotros tenemos. Ocurre que falla el sistema cloacal y vos tenés por el medio por donde se da la mayor circulación”, refirió.

Añadió que, a diferencia de las grandes ciudades del mundo, cualquier avería en la cañería cloacal o de agua potable afecta directamente a la capa asfáltica.

“Si tenés una línea de sistema cloacal bien definida, por el costado, y cañerías de agua corriente por la vereda, cuando ocurre un problema o colapsa el sistema cloacal, no afecta al pavimento. Nosotros toda la infraestructura la tenemos por el medio de la calle. Tenemos agua corriente y sistema cloacal por debajo del pavimento. La diferencia está en la infraestructura de la ciudad”, mencionó.

Essap debe brindar una solución

En ese sentido, el director de Vialidad de Asunción aclaró que desde la Essap debe partir la reforma de la estructura de cañería, no de la Comuna asuncena. “La solución la debe dar una institución que no es la Municipalidad de Asunción”, expresó.

Por otra parte, reconoció que no había señalética para prevenir el accidente que se registró ayer, pero aclaró que no la instalaron porque no tenían reporte ni relevamiento de posible hundimiento de asfalto en este sitio.

Sin agua en los alrededores

Los edificios aledaños al lugar del hundimiento siguen sin tener suministro de agua regular, por lo que los habitantes y oficinistas de la zona están preocupados.