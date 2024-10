Campesinos de Misiones se movilizan exigiendo al Gobierno Nacional que cumpla con sus compromisos.

Unos 6.000 campesinos de la Organización Campesina de Misiones (OCM) se concentraron en el cruce a la ciudad de Santa María, Misiones, sobre la Ruta PY01, donde están exigiendo al Gobierno Nacional cumplir con lo prometido para este 2024.

Ellos exigen la entrega inmediata de kits de víveres para las asociaciones campesinas y para la OCM, así como el pago de la siembra mecanizada, la distribución equitativa de los royalties que existen en los municipios y la entrega inmediata de paquetes productivos.

En ese sentido, uno de los miembros de la OCM, Ramón Benítez, manifestó que, lastimosamente, están llegando nuevamente a manifestarse para exigir a los gobernantes que cumplan con los compromisos pactados con ellos.

“Una vez más estamos llegando a esta situación de manifestarnos, y esta vez es algo indefinido hasta conseguir lo que nos prometieron, porque lastimosamente estamos en una situación de extrema pobreza, ya que faltan todavía unos tres meses para poder cosechar lo que cultivamos y nuestros asociados están sobreviviendo a duras penas con lo que producen en la huerta”, señaló Benítez.

“Con urgencia estamos necesitando la asistencia con los kits de víveres que cada año se comprometieron a darnos en cuatro etapas, pero este año, lastimosamente, no estamos recibiendo ninguno. Lo que nos entregaron a inicios de este año es un remanente que faltó entregar el año pasado desde la Entidad Binacional Yacyretá”, explicó.

“Aparte de los kits de víveres, necesitamos el desembolso correspondiente para la siembra mecanizada. En este momento nosotros ya contamos con las semillas, pero necesitamos ese desembolso para que se pueda realizar la siembra del maíz. También el proyecto productivo de entrega de pollitos y cerdos para la producción de los mismos, para la venta y para el autoconsumo en las fiestas de fin de año”, añadió.

“Ahora nos estamos movilizando de manera indefinida con cierre de ruta intermitente. Unas 6.000 familias de 14.000 miembros de la OCM participan de la movilización. Respuestas de las autoridades nacionales no tenemos hasta el momento, y de las autoridades departamentales, nos mencionaron que están realizando las gestiones correspondientes ante la EBY, y esperamos una respuesta favorable”, concluyó Ramón Benítez.

Piden aumento de la pensión de la tercera edad

También se sumaron los adultos mayores para exigir el aumento de la pensión de la tercera edad, ya que lo que están percibiendo en estos momentos, la suma de G. 670.000, no les alcanza porque deben comprar medicamentos y pagar por la alimentación diaria.

Giménez Pedrozo, adulto mayor, comentó que “ya no nos alcanza más nada de la pensión que estamos percibiendo de manera mensual. En mi caso, tengo que comprar medicamentos por un valor de 500 mil, y lastimosamente son medicamentos que deberían estar en el Instituto de Previsión Social y no hay”, dijo.

“Cada mes estamos pagando por el seguro a ver si conseguimos algún medicamento, pero lastimosamente en mi caso hace más de cuatro meses no estoy retirando más nada porque no se encuentran en el IPS”, expresó.

Otra manifestante, Guillermina Coronel, pensionada de la tercera edad, también manifestó que ya no le alcanza su pensión, pues es una enferma crónica y los medicamentos que no consigue en el hospital los tiene que comprar.

“Pedimos que nos consideren también en la entrega de los kits alimenticios, ya que la pensión que estoy recibiendo no me alcanza de ninguna manera, porque tengo que comprar medicamentos por un valor de G. 600 mil de manera mensual, y de lo que me queda ya no me alcanza para comprar mi alimentación. Debo en los almacenes para poder conseguir algo de comer”, mencionó Coronel.