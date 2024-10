Docentes exigen reposición de rubros y rechazan plurigrados

Desde muy temprano, frente a la sede del Ministerio de Educación en Asunción, un grupo de padres y docentes protestan para exigir la reposición de rubros de docentes jubilados en Caaguazú, San Pedro y Guairá. Afirman que es la tercera vez que deben venir a la capital para reunirse con autoridades, pero no tienen ninguna respuesta favorable al pedido.

Idolvina González relató que el Ministerio concede la jubilación de docentes del interior y deja a los colegios sin maestros. “Se está precarizando la educación pública, los niños tienen que ser respetados en sus derechos. Nosotros no pedimos rubros nuevos, sino la reposición de los jubilados”, manifestó.

Señaló que la “excusa” que les da el MEC es que buscan optimizar los recursos y no reponen rubros cuando hay pocos alumnos en las escuelas. Dijo que el MEC pide implementar plugrigrados.

“En la realidad sabemos que el plurigrado no funciona, no hay aprendizaje”, sostuvo la maestra. Osvaldo Ruiz, otro de los manifestantes, agregó que ese sistema de enseñanza no funciona en la práctica, pese a que el MEC sostiene lo contrario.

“La educación pública está en graves problemas y con plurigrado esto se agrava”, lamentó. Asimismo, cuestionó los casos de nepotismo en el Congreso y también la politización de los rubros, a costa de las escuelas del interior que sufren por falta de docentes.