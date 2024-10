Imedic SA: condenas de 4 años para directivas y absolución para despachante de aduanas

El segundo juicio oral y público por el caso Insumos Médicos SA (Imedic) por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, concluyó hoy con la condena de dos de los tres acusados por el caso.

La presidenta de Imedic, Patricia Ferreira Pascottini, fue sentenciada a 4 años de pena privativa de libertad, al igual que la directora general Nidia Godoy. El tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, fue absuelto de reproche y pena.

El Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Fabián Weisensee declaró probada parcialmente la acusación presentada por los fiscales Luz Guerrero y Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

En la semana pasada, la Fiscalía solicitó condenas de 7 y 6 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Insumos Médicos SA (Imedic) y de 3 años para el despachante Ramírez, a quienes acusó de fraguar documentos para el ingreso de medicamentos oncológicos de contrabando al país.

Los representantes del Ministerio Público afirman que durante el juicio probaron la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

Sin embargo, el colegiado declaró no probado el delito de asociación criminal, por lo que la condena fue establecida para las directivas de Imedic SA por los otros dos delitos.

Específicamente, los fiscales señalan que entre los años 2018 y 2019 fueron utilizadas diez facturas falsas y diez guías aéreas fraguadas para ingresar irregularmente a Paraguay medicamentos oncológicos de dudosa procedencia.

En los documentos falsos constaba que los medicamentos provenían de Eurofarma de Brasil –autorizado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)–, cuando en realidad tenían procedencia de empresas farmacéuticas de la India, China y México.

Estamos convencidos de que estas 10 facturas son apócrifas, no provinieron de Eurofarma, no las vendieron Eurofarma y ellos generaron estas facturas acá, para justamente hacer caer en error a Dinavisa y les pueda permitir ingresarlos al país. Esto fue lo que ocurrió con estos medicamentos. Incluso, ellos utilizaron el registro de un medicamento en particular, de la piperacilina y con eso ingresaron otro producto totalmente ajeno a cualquier registro sanitario que tenía a su favor Imedic para ingresarlos al país”.

Coronel hizo hincapié en la gravedad de la acción desplegada por los acusados, en atención a que estos fármacos fueron comercializados al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social (IPS), así como también a otras farmacias particulares.

“Esto es lo peor de todo, porque si nos ponemos a analizar las personas que reciben o a quiénes se les provee estos medicamentos, creen que efectivamente están ante medicamentos con la calidad alta, como se les exige a las farmacéuticas, el hecho de que el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social y las farmacias que fueron citadas compran estos medicamentos con la calidad que se presume tienen. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la realidad, al venir de China, India, y México, se desconoce que calidad tenían”, dijo Coronel tras la presentación de los alegatos finales, al resaltar que se desconoce el efecto que pudo haber ocasionado en la salud de los pacientes.