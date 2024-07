Confirman condena de Justo Ferreira a 3 años de cárcel por caso “insumos chinos”

La Sentencia Definitiva N° 551 del 5 de diciembre de 2023, que condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín por el contrabando de los insumos chinos a través de la empresa Imedic S.A., fue confirmada por el Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, integrada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín.

Éste último votó en disidencia por anular la decisión del Tribunal de Sentencia integrada por los jueces Elsa García Hulskamp (presidenta), Yolanda Morel de Ramírez y Juan Pablo Mendoza, que absolvió de culpa y pena a Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y Carlos Alberto Gamarra González, respecto al hecho punible de contrabando.

Lea más: Condenan a Justo Ferreira a tres años de prisión por caso Imedic

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto la defensa de Justo Ferreira, ejercida por los abogados Marcio Battilana y José Dos Santos, como los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, presentaron apelación en contra de la S.D. N° 551 del 05 de diciembre de 2023, que ahora se confirma con la resolución del tribunal de alzada.

Con el fallo de la Cámara de Apelaciones también se confirma la absolución de los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta, del proceso por presunta “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, ya que el Colegiado de Sentencia concluyó que la fiscalía no probó la participación de los mismos en el hecho de contrabando.

Camarista votó por anular absolución

El camarista José Waldir Servín votó, en minoría, por anular la absolución de los acusados Patricia Ferreira Pascottini y Carlos Alberto Gamarra González, en relación al hecho punible de contrabando. El magistrado argumenta que el Tribunal de Sentencia “no ha fundado suficientemente la absolución”, ya que no argumenta suficientemente en relación a las pruebas en la que se apoya para motivar la absolución.

Lea más: Imedic: Clan Ferreira dice que contrabando de insumos chinos fue “un desliz administrativo”

Servín señala que el Colegiado de Sentencia “no ha justificado adecuadamente la decisión que ha adoptado, no ha incorporado suficientemente la valoración jurídica sobre los hechos y los elementos de prueba que influyeron en la decisión adoptada con respecto al hecho punible de contrabando”.

El magistrado agrega esta situación acarrea la nulidad de la S.D N° 551 del 05 de diciembre de 2023, en su parte pertinente de conformidad a lo dispuesto en los artículos 125, 166, 398 y 403 del Código Procesal Penal.

Como solución el camarista planteó que el Tribunal de Apelaciones ordene el reenvío del expediente para que otro Tribunal de Sentencia realice un nuevo juicio oral y público a los acusados Patricia Ferreira y el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra.

Lea más: Aduanero acusado por caso “insumos chinos” fue premiado con un ascenso

Contrabando de insumos chinos en pandemia

En el juicio oral quedó probado que en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000, según la acusación fiscal.

El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Carlos Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.

“Estas mercaderías salieron el 21 de abril de 2020 de los depósitos de la Dinac, fuera de la zona primaria aduanera e ingresaron al territorio de la República del Paraguay sin contar con al documentación legal correspondiente ya que la autorización de la Dinavisa por las 50 camas hospitalarias eléctricas fue dada recién en fecha 05 de mayo del 2020, es decir, 14 días después de su despacho…”, resalta parte de la S.D N° 551.

Lea más: Imedic: Tribunal rechaza incidentes de nulidad y Fiscalía ratifica acusación

Actualmente la presidenta de Imedic Patricia Ferreira Pascottini afronta otro juicio oral y público junto a la directora de la firma Nidia Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, por la presunta compra irregular de medicamentos oncológicos en el marco de la lucha contra el Covid-19.