Directivas de Imedic van a juicio oral por caso facturas falsas

La jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz atendió el pedido del Ministerio Público y elevó a juicio oral y público la causa penal contra Patricia Ferreira Pascottini y Nidia Godoy, presidenta y directora de Imedic; y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, acusados de producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

La magistrada atendió el pedido de los fiscales Marcelo Pecci, Alma Zayas y Sussy Riquelme, quienes en la audiencia preliminar ratificaron la acusación en contra de los procesados.; y rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo planteados por las defensas.

Además, hizo lugar a los incidentes de inclusión probatoria presentados por los abogados César Alfonso, por la defensa de Ferreira Pascottini; José Dos Santos y Marcio Battilana, por la defensa de Godoy; y Claudio Lovera por la defensa del despachante de Aduanas Néstor Ramírez.

“Es un hecho muy grave porque se utilizó falsedad documental de facturas para introducir al país, fuera de todo control, medicamentos para afecciones muy importantes y no fueron una o dos veces sino en diez ocasiones, lo cual ratifica que esto no se trató de ningún descuido”, resaltó Pecci.

El agente del Ministerio Público agregó que fue tan fuerte el impacto de la conducta criminal que ni siquiera la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) pudo apoyar la investigación fiscal en la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron irregularmente al Paraguay. Señaló que tanto se vulneraron los controles internos que actualmente se desconoce dónde están los medicamentos que ingresaron irregularmente al país.

Pecci afirmó que “hay gente muy poderosa” involucrada en el esquema criminal, pero que la población puede estar tranquila porque el Ministerio Público tiene la convicción de que la Ley es para todos y va a representar y defender a la sociedad, atendiendo que cualquier ciudadano pudo haber necesitado o utilizado esos medicamentos.

Caso insumos chinos, también a juicio oral

Patricia Ferreira Pascottini enfranta otro proceso penal junto a su padre Justo Ferreira Servín, apoderado de Imedic S.A, por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el caso de los insumos chinos.

Esta semana el Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa y confirmó el fallo del juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público la causa.

El caso se inició cuando, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.

El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.