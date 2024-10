Subasta de Costanera: concejal insiste en que “Nenecho” quiere vender tierras para pagar salarios

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el concejal municipal de Asunción Álvaro Grau (Patria Querida) volvió a exponer sus argumentos en contra de la intención del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez de poner en subasta un área de seis hectáreas en la zona de la Costanera Norte de la capital, un plan que, en su opinión, consiste en “malvender unas tierras que en corto plazo van a valer muchísimo más” sin ningún tipo de plan de desarrollo de la zona.

“(El intendente Rodríguez) está poniendo una línea discursiva de que quiere desarrollar la Costanera, pero poner estas tierras a la venta no asegura que se vayan a desarrollar. Hay que desarrollar y posterior a eso vender”, dijo el concejal opositor. “Nadie dice que no se tiene que desarrollar, pero no de esta manera; se tiene que desarrollar copiando modelos exitosos donde los municipios recibieron la plusvalía”.

Lea más: Subasta de Costanera: Grau insta a escuchar a la sociedad civil antes de decidir sobre el proyecto

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puso como ejemplo la zona de Puerto Madero en Buenos Aires, Argentina, que “ha batido récords de metros cuadrados más caros de América Latina por años” sin dejar de pertenecer al municipio bonaerense.

“Asunción puede llegar a despojarse de algo como eso”, advirtió.

Venta para pagar salarios

El concejal argumentó que la intención del intendente con la venta “apurada” de ese terreno es usar el dinero para pagar salarios o préstamos y opinó que “ese es el modelo que llevó a la Municipalidad a la quiebra”.

“‘Nenecho’ va a recibir más plata para agrandar el modelo y seguir fundiendo la Municipalidad. Mientras no se cambie este modelo, no se puede darle más plata a este mono con Gillette”, enfatizó.

Lea más: Subasta de Costanera: sociedad civil desconfía de apuro de Nenecho

Agregó que, si bien la Junta Municipal tiene la posibilidad de poner cláusulas que impidan que el dinero se utilice para el pago de salarios o préstamos, pero señaló que no hay garantías de que esas restricciones sean respetadas y opinó que “cuando ese dinero toque las alcancías municipales, va a ir a parar donde (al intendente) se le ocurra, porque no respeta nada”.

“¿Con qué seguridad se va a aprobar esto? ¿Para que después (el intendente) salga con el tema de la cuenta única, gaste en lo que se le antoje y no quiera rendir cuentas?”, dijo en referencia al escándalo de 500 mil millones de guaraníes de bonos para obras que la Intendencia supuestamente usó de forma ilegal para el pago de gastos corrientes.

“No se le puede dar un solo guaraní más a este tipo, se tiene que ir de la Municipalidad para cambiar el modelo y poder decirle al asunceno en qué se está gastando y poner el dinero en las prioridades que se necesitan, pensar en el centro histórico, en los espacios públicos”, subrayó.

La necesidad de un plan maestro

Señaló que el Plan Maestro de la Franja Costera Norte sigue sin ser aprobado y hace un mes y medio la Intendencia remitió a la Junta Municipal “45 páginas de modificaciones” al plan que ellos mismos elaboraron, lo que -en su opinión- revela que “no hay uniformidad de criterios” dentro de la Intendencia y, por lo tanto, tampoco seguridad jurídica para la venta de las tierras.

Indicó que sin un plan maestro aprobado, los emprendedores que compren esas tierras podrían convencer al intendente de que se les apruebe “lo que se les antoje”, como un frigorífico.

Lea más: Subasta de Costanera: exigen el rechazo del proyecto de Nenecho en la Junta Municipal

“Tiene que haber un plan maestro de la Franja Costera”, insistió. “¿Quién compraría una tierra que ni siquiera está definida para qué podría ser? Es preocupante que se plantee algo tan a la bartola, más aún teniendo en cuenta que el intendente no tiene credibilidad alguna. Todo eso resta el potencial económico que puede tener esta tierra y lo que el asunceno puede recibir a cambio de esto”.

Argumentó que es necesario socializar y publicitar, nacional e internacionalmente, un proyecto serio para buscar inversionistas, y que las tierras deben entrar en un fideicomiso y se debe llamar a un concurso para desarrollar la Costanera.