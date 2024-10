Villa Morra: edificio en construcción genera molestias a vecinos y automovilistas

La construcción de un edificio de departamentos sobre la calle O’Higgins casi Eusebio Lillo, en Asunción, genera inconvenientes con los vecinos. Estos denuncian una serie de irregularidades que hacen muy difícil la convivencia. La construcción se encuentra en pleno barrio de Villa Morra, en una zona residencial que en los últimos años tuvo un crecimiento comercial.

Rafael Bobadilla, residente desde hace más de 60 años, viene denunciando una serie de perjuicios de los que es víctima por efecto de la construcción. Sobre todo, asegura sentir una impotencia grande ante el caso omiso que hacen autoridades de la Fiscalía y la Municipalidad, que están al tanto de lo que ocurre, afirmó.

Entre otras cosas, Bobadilla denuncia que del edificio se desprenden constantemente materiales que afectan tanto a sus bienes como a su persona y familia. Pequeñas piedras encuentra diariamente desperdigadas por su propiedad, afirma, poniendo en peligro la integridad de su familia.

Incluso, asegura el vecino, la obra tuvo la explosión de una mezcladora de cemento, que arrojó este material a su propiedad. Afirma que desde el inicio de la obra, la vida en el vecindario se ha vuelto muy difícil como consecuencia de estos y otros problemas, pero sobre todo, por la actitud de los trabajadores para con ellos.

Villa Morra: obra ocupa la vereda y la calle, denuncia

El denunciante criticó que la obra ocupe actualmente la vereda y hasta la calle, impidiendo el paso de peatones y restando espacio a los automovilistas. En el sitio se observa que la valla de contención cubre actualmente la vereda, mientras que una pasarela colocada para el paso de los peatones se encuentra instalada sobre la calzada.

A esto se suma la constante presencia de camiones pesados, que obstaculizan el tránsito y hacen más tortuoso el ingreso de los propios vecinos a su propiedad. Bobadilla asegura que, además, los obreros estacionan sobre su vereda y la de otra propiedad contigua, algo prohibido por las normas de tránsito.

En el lugar, un equipo periodístico pudo constatar estos inconvenientes en un horario de mediana circulación de vehículos en la zona.

Otro reclamo hace alusión a los fuertes olores que se desprenden de la obra, desde donde, según videos compartidos por el denunciante, se descargan desperdicios cloacales en plena acera.

Vecino denuncia malos tratos

Bobadilla denunció que él y su familia sufrieron amedrentamientos por parte de personas relacionadas con la obra. “Vinieron a mi casa, me atropellaron, me dijeron que me calle. De todo te hacen”, dijo.

“Invivible es esto, no solo en mi caso, para la comunidad del barrio”, dijo el denunciante. “Yo, lo que quiero es seguridad para mi familia y tranquilidad. La casa es para descansar, pero con esto no se puede”, criticó.

El vecino explicó que trabajan en cualquier horario, generando ruidos infernales, pero lo que más molesta es la mala actitud. “Te atropellan, te gritan, son irrespetuosos, no solamente conmigo, con toda la gente del barrio”, explicó.

Bobadilla aseveró que tuvieron predisposición para que se solucione todo de manera pacífica, pero que no hubo ninguna respuesta de los responsables. Indicó que denunció el caso a la Municipalidad de Asunción y también al Ministerio Público, pero no intervinieron.