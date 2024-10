Nenecho en Madrid: el confuso discurso sobre tecnología y seguridad del intendente de Asunción

El imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), pronunció este jueves un confuso discurso sobre tecnología y seguridad, en el marco del Primer Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en Madrid, España.

“Desafíos urbanos en torno a la seguridad: el rol de la innovación y la tecnología”, se denominaba el panel, durante el cual Nenecho habló poco del foco central y mezcló cuestiones como la seguridad física, con la seguridad económica, política y jurídica, que aseguró que tienen los empresarios en Asunción.

En su alocución, el intendente cartista se atribuyó algunas iniciativas vecinales para mantener la seguridad en los barrios y habló sobre inversión extranjera y educación. Además, tuvo unas confusas expresiones en torno a la vigilancia de los ciudadanos y en particular de los niños y adolescentes.

Finalmente, se lavó las manos con respecto a la seguridad, diciendo que aunque todos “culpan al alcalde de lo que pasa en la ciudad”, eso es materia del Gobierno Central, el Ministerio del Interior y la Policía.

Nenecho en Madrid: “seguridad en todo”, dijo intendente

En un enrevesado discurso, el intendente señaló primeramente que ve a la seguridad “en un todo”, económica, política, jurídica y financiera. “Asunción ha tenido un crecimiento importantísimo, que incluso en pandemia fue el único que ha crecido en la región”, dijo, en relación con el comportamiento de la economía paraguaya durante el gobierno anterior.

Nenecho destacó que la seguridad jurídica es la que permite que el " inversionista esté seguro de que no le van a cambiar las reglas de juego”. El discurso contradice, por ejemplo, su apuro por subastar tierras de la Costanera, sobre las que aún no está resuelto el Plan Maestro, algo que reclaman actores de la sociedad civil que piden, justamente, seguridad jurídica en torno al proceso.

Al mismo tiempo, Nenecho habló sobre la estabilidad monetaria del Paraguay, que mantiene el guaraní hace 80 años. “Paraguay, un país de prácticamente 0% de inflación, ha tenido una embestida (sic) de inversores de la región. Argentinos, brasileños, colombianos, chilenos, uruguayos han venido a invertir, especialmente en el rubro inmobiliario, ha crecido bastante el desarrollo y, por ende, han inyectado un capital importante a nuestro país”, dijo.

Lo que el intendente no dijo es que el crecimiento de la inversión inmobiliaria no ha sido acompañada por el desarrollo en infraestructura de la ciudad. Nenecho es investigado, justamente, por el desvío de G. 500.000 millones (US$ 70 millones) de bonos emitidos para obras de infraestructura que no se hicieron, mientras el dinero fue a parar al gastos corrientes, como el pago de salarios. Esto lo confirmó la Contraloría General de la República y lo investiga la Fiscalía.

Seguridad con educación o con vigilancia

Como si su discurso no fuera lo suficientemente confuso, el intendente intentó hablar de prevención de la inseguridad y dijo que era necesario comenzar por los niños, jóvenes y adolescentes. “Por qué no empezar con ellos, por qué no enfocarnos en lo que hacen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en sus ratos libres”, dijo sin explicar si hablaba o no de vigilancia.

“Fui a hacer un curso de seguridad ciudadana a Israel. Hemos aprendido que, si bien es cierto en Israel la tecnología es impresionante, aparte ellos están en la prevención. Ver qué hace el niño, el joven, el adolescente en sus ratos libres. Va al colegio de tal hora a tal hora. Después vuelve a la casa, los padres trabajando. ¿Qué hacen nuestros hijos?”, agregó.

Luego, el intendente empezó a hablar de la educación como un factor para la prevención de la inseguridad y aprovechó para agradecer el apoyo de la Cooperación Española a la Escuela Taller de Asunción.

“Enseñar oficios a los jóvenes, carpintería, electricidad, plomería, entre otros oficios que hoy en día, al menos en mi país, son un ‘artículo de lujo’, encontrar un plomero es más difícil que cavar y encontrar oro. Encontrar un electricista cuesta muchísimo”, expresó. Justamente, según informó la Municipalidad, el aporte de la agencia de cooperación española a la escuela taller es hasta este año.

Nenecho volvió a adjudicarse esfuerzo vecinal

El intendente volvió a adjudicarse un esfuerzo vecinal, al mencionar los sistemas de vigilancia que algunas comisiones vecinales instalaron para dar seguridad a sus barrios. Nenecho hizo mención del programa “Barrio seguro”, lanzado por la Policía y la Municipalidad hace apenas cuatro meses.

“Colocar cámaras de seguridad en ciertos cuadrantes, se designa a un vecino con un monitor en su domicilio y a través de la tecnología, están todos conectados a la cámara y ante cualquier movimiento raro que ocurra en el barrio, o personas raras que sean vistas por primera vez, automáticamente se avisan entre ellos”, dijo sin aclarar que las cámaras las ponen los vecinos.

El intendente además se adjudicó haber incrementado las comisiones vecinales, llegando a 360 en los 68 barrios de Asunción y elogió el trabajo de sus miembros. El discurso contradice a la persecución avalada por su administración a activistas vecinales, según denunciaron integrantes de la Comisión Roque González de Itá Enramada la semana pasada.

Para finalizar, el intendente se lavó las manos, al señalar que la seguridad depende del Gobierno Central, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Pese a esto, reconoció que “todo lo que ocurre en la ciudad es culpa del alcalde, problema del alcalde, porque para eso nos presentamos, sarna con gusto no pica”. Nenecho cerró su participación con una confusa frase, asegurando que “más seguridad implica menos privacidad”.

Los viajes de Nenecho y Lizarella

Esta semana, el intendente Rodríguez viajó a España junto con su esposa, la senadora cartista Lizarella Valiente. Para eso, debió informar a un Juzgado, ya que goza de medias alternativas a la prisión en la causa conocida como “detergentes de oro”, en la que está imputado por lesión de confianza y asociación criminal. Pero este no es el primer viaje que realiza el intendente de Asunción este año. En septiembre realizó dos viajes a los Estados Unidos, primero a Miami y luego a Nueva York.

A Miami, Lizarella Valiente acompañó a Nenecho. Fueron con la excusa de participar de la “Cumbre Internacional de Gobiernos Locales” en la Universidad Internacional de Florida, pero horas antes de la actividad, ambos fueron filmados y fotografiados en una conocida tienda de ropas deportivas. La “cumbre” era sobre catástrofes y cómo enfrentarlas, había dicho el intendente.

Pocos días después, Nenecho volvió a viajar, esta vez solo, a Nueva York (EE.UU.), donde anunció la realización, en noviembre, en Asunción, de una cumbre de economía verde.

Actualmente, a la ausencia del jefe comunal se suma la de su jefe de Gabinete, Nelson Mora, quien se encuentra de viaje por Corea por invitación de la agencia de cooperación de ese país, según confirmó él mismo días atrás. Mientras, el actual presidente de la Junta Municipal, César “Ceres” Escobar (ANR- cartista), quedó como interino en el cargo.

Nenecho “huyó” a España en mayo

En mayo, el intendente de Asunción ya había viajado a España, alegando un encuentro con autoridades del ayuntamiento de Madrid, en coincidencia con la fecha en que su administración debía entregar a la Contraloría General de la República, documentos respecto al desvío de G. 500.000 millones en bonos, lo cual fue más tarde confirmado por esa instancia pública y denunciado ante la Fiscalía.

Ahora, Nenecho viajó a España previo aviso al Juzgado, ya que goza de medidas alternativas a la prisión en el caso conocido como “detergentes de oro”, en el cual la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y asociación criminal. En este caso, el Ministerio Público habla de un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones.