¿Qué pasa con los panteones abandonados en los cementerios de Asunción?

Varios panteones en los tres cementerios municipales de Asunción, que son Recoleta, Cementerio del Este y Cementerio del Sur, están en deplorables condiciones de abandono. Gerardo Arévalo, jefe del Departamento de Necrópolis de Asunción, explicó que esto se da principalmente por un cambio en la mentalidad de las familias, sobre todo los jóvenes.

“Ocurre esto porque de repente la familia desapareció, o directamente no visitan los lugares del cementerio. Estábamos conversando con las floristas de Recoleta, que son las más antiguas, y ellas dicen que antes los lunes eran una fiesta patronal, mucha gente visitaba los cementerios. Se terminó eso, la gente visita poco, posiblemente estas fechas, este 1 y 2 de noviembre, es la mayor cantidad de visitantes que tenemos nosotros en nuestros campos santos”, indicó.

Dijo que ante esta situación, están implementando y poniendo en práctica lo que habla la ordenanza tributaria con respecto al abandono de los lugares, presentando las multas de dos jornales mediante notificación a las familias que pueden ubicar, y en caso de que no logren hacer llegar la notificación, enviarán los casos a asesoría jurídica para recuperar los espacios.

“Hay plantas que crecen adentro, van derrumbando los panteones y consultamos y está al día, y no le podemos ubicar a esta gente, porque se mudaron, no tienen dirección fija o no está registrado en el sistema su dirección. Pegamos montón de notificaciones por diversos panteones abandonados. En caso de que no tengamos respuesta, enviamos a asesoría jurídica y vamos a consultar el procedimiento y veremos nosotros a quién podemos ceder estos lugares y ver también qué hacer con los cuerpos o los restos que están dentro”, aseveró.



Lugares vuelven a dominio municipal por falta de pago

Arévalo dijo que la ordenanza municipal es muy clara con respecto a la caducidad de los lugares que cuando uno deja de pagar cinco años, vuelve al dominio municipal.

“Nosotros damos en usufructo los lugares del cementerio, tenemos una resolución donde habla que los usufructuarios son responsables de la parte edilicia de su lugar, nosotros no podemos ir a intervenir eso, porque ya es como una propiedad privada, mientras ellos hagan el usufructo y estén al día”, precisó.

Agregó que carecen de espacio en los tres cementerios y la ordenanza ayuda a dar respuesta a la ciudadanía.

“Si uno se fija, hay lugares vacíos, pero sí o sí hay algo abajo, porque alguna vez se solicitó. Tenemos aproximadamente 3.000 inhumaciones anuales en los cementerios municipales, de los cuales casi el 50% no tiene lugar, no tiene un espacio, entonces nosotros tenemos que recuperar casi 1.500 lugares anualmente”, refirió.



Plantean horno crematorio ante déficit en cementerios

Arévalo contó que al departamento le falta más infraestructura dentro de los campos santos, considerando que para el mantenimiento de los cementerios hay un gasto anual de casi G. 11.000 millones, y lo que la municipalidad recauda no llega a los G. 8.000 millones, quiere decir que hay un gran déficit en el cobro de tasas.

“Según las últimas liquidaciones que tenemos, hay entre un 40% y 50% de morosidad, la gente se acuerda de sus lugares del cementerio cada vez que se muere alguien y nosotros no podemos ser tan drásticos por la situación en sí. Cuando se muere alguien, le tenemos que enterrar al otro día, no es que le podemos decir a la gente ‘no, andá pagá todo y después vení y veamos’, la gente se va luego shockeada y no sabe qué hacer, y se da cuenta de que hace 15 o 20 años no pagó su lugar”, expresó.

Explicó que es la gente mayor la que visita o visitaba los lugares de los cementerios y se encargaba del pago. Los jóvenes optan por otras formas, los cementerios que están de moda, que son bastante diferentes a los municipales, pero así también, la diferencia de precios es mucho mayor.

“Hasta parecen un jardín. La diferencia de costo es impresionante. Nosotros hicimos una propuesta de aumentar la tasa y fue impresionante la reacción de la gente, y en esa época, que sí se aumentó, había una diferencia de mil por ciento. Por un terreno normal de 2,88, 1,20x2,40 se pagaba G. 100.000, 120.000 y en los cementerios privados se cobraba G. 1.000.000 a G. 1.200.000 el mantenimiento, porque ellos hablan de mantenimiento”, precisó.



Impulsan adquisición de horno crematorio

Gerardo Arévalo contó que con Sara Giménez, directora de Catastro, están impulsando la adquisición o la tercerización de un horno crematorio, porque esa sería la única salida para paliar el déficit de lugares en los cementerios.

“La gente cambió ya un poco la mentalidad de cremar, porque la gente mayor todavía no quería saber nada de los hornos crematorios, estaba con ese tema de los panteones, de abrir, limpiar, sacudir el cajón, sentarse ahí enfrente y todo eso, pero ahora hay muchas personas jóvenes que optan por el tema de la cremación. En el departamento se presentan varios expedientes solicitando el traslado para la cremación”, finalizó.