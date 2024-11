Tour del terror en la Estación de Buses: cielo raso destruido, cables colgando y extintores vencidos

Para realizar un recorrido que realmente da miedo se puede visitar el bloque B de la EBA, donde se puede ver cómo la dejadez y desidia de las autoridades municipales hicieron efecto, dejando que el lugar sea realmente tétrico.

“Pésimo. Horrible, Sucio. Soy de Pedro Juan y primera vez que vengo y horrible. Por lo menos la pintura, la atención al cliente, los vendedores de las casillas, nota cero”, dijo uno de los usuarios de la EBA que estaba en el lugar.

Hoy en día el bloque B está con el cielorraso destruido, se convirtió en un criadero de palomas, con cables que cuelgan del techo, goteras que hacen que con cada lluvia se inunde, de acuerdo a las imágenes captadas por un equipo de ABC TV.

“La infraestructura, la parte nueva no hay nada que objetar, pero la parte vieja desapareció. Estamos acostumbrados en ese sentido, para qué vamos a objetar. Siempre tenemos edificios en estado de deficiencia”, dijo otro usuario resignado.

Extintor vencido en la EBA

La dejadez llega a tal punto que el equipo encontró en vivo un extintor vencido. Los permisionarios realizan denuncias anónimas, ya que aseguran tener miedo de represalias.

“Falta mantenimiento. Algunos cambios en la parte edilicia, y en cuanto a la parte de seguridad, creo que es un poco deficiente todavía. Hay policías en algunas partes, pero no les veo recorriendo ni cuidando alrededor”, dijo otro de los usuarios.

Existe actualmente un proyecto con el que se plantea realizar obras de refacción en el lugar, considerando que dista mucho con lo que actualmente es el bloque A, que fue totalmente reconstruido tras el incendio del 2017.

“Un poco decepcionado, recién estuve en el baño de los hombres, no hay baño para hombres, no hay baño para mujeres, hay un baño mixto, falta de higiene, sinceramente está en un muy mal estado. Falta mantenimiento, falta organización, falta muchas cosas” y “le traje a un amigo de Nueva York y me dijo que esto debe mejorar”, fueron algunas de las expresiones de los usuarios de la EBA.