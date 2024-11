Conductor fue multado porque Portal Paraguay no encontró su registro digital

Un lector de ABC denunció esta mañana que intentó presentar ante la Patrulla Caminera su registro de conducir digital desde la app Portal Paraguay, pero esta no le arrojó el resultado deseado y terminó multado.

“Hace 17 años que manejo, tengo mi registro al día y hoy quise usar en un control y la aplicación no funciona”, comentó.

Al querer presentar su registro, la aplicación le arrojó un mensaje que indicaba que no se encuentran datos disponibles digitalizados en la base de datos administrada.

“Esto está diseñado para estafar al ciudadano que apuesta por la tecnología. ¿Qué chiste es entonces tener en digital si al final debemos tener el físico otra vez?”, apuntó el lector.

“Y no fue un problema de internet, porque los datos de mi cédula, sí aparecieron. Dos horas después, luego que me multaron tres jornales, milagrosamente ya apareció mi registro en la app”, finalizó el conductor, quien también señaló que el número de reclamos del Mitic no le funcionó.

Mitic estira información, pero no almacena

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación explicaron que situaciones así pueden darse cuando la municipalidad emisora no tiene digitalizado el registro de conducir del ciudadano. Por ende, el Sistema de Intercambio de Información, que sería la ruta por la cual Mitic estira los datos, no lo encuentra.

Es importante recordar que la app Portal Paraguay y la web Paraguay.gov.py son sistemas que Mitic gestiona para que estire información de las bases de datos de las instituciones que expiden los documentos. El ministerio no almacena esa información, sino que provee la plataforma desde la cual el ciudadano accede a esta digitalmente, según detallaron.

Para un caso particular, el afectado se debe comunicar al 151.