El Orquidario del Centro Expo Flora, una opción ideal para hacer turismo

Las orquídeas, por su naturaleza, son plantas epífitas, es decir, crecen en los árboles o troncos con corteza porosa. También se pueden tener en macetas de plástico o barro cocido.

La ingeniera ambiental Ninfa Gauto encargada del Centro Expo Flora, detalló que la Asociación de Floricultores (AFLOCOR) este año se reinventó para ofrecer un imponente orquidario con una gran variedad de flores.

Mencionó que para el disfrute de los turistas, ahora también ya habilitaron el horario los domingos para que la gente pueda pasar al orquidario y admirar las especies que se tiene. Dijo que el sitio de exposición está habilitado de forma permanente de lunes a domingo de 8:00 a 17:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ingeniera destacó que la muestra atrae no solo a los adultos, sino también a los jóvenes que van con entusiasmo para apreciar las más de 100 especies de orquídeas que se encuentran en el lugar. Además, también brindan asesoramiento técnico a los clientes que consultan como cuidar de estas plantas.

Lea más: El auge comercial de los cipreses de Cabañas para arbolitos de navidad

¿Qué especies se encuentran en el orquidario?

Las más conocidas que se pueden encontrar en el orquidario son las Dendrobium nobile porque se reproducen fácilmente al formar hijuelos en los nudos o las bases del tallo. Pero también se observa en los jardines las catleyas y las phalaenopsis que son conocidas como mariposas y se pueden tener su flor en cualquier época del año.

Lea más: Yvoty Rape para dar al hogar un toque primaveral

Cuidados que se debe tener en cuenta

Las orquídeas necesitan de la luz solar filtrada, a través de media sombra o ramas de árboles. La luz incide bastante para que se pueda lograr su floración.

Estas flores no sobrevivirán si están al sol directo y les encanta el ambiente húmedo, que sea bien ventilado. Si estos requisitos no se cumplen, es posible que les invadan los hongos y bacterias. Estas plantas no deben acumular agua en sus raíces, y se les tiene que tener un especial cuidado con el sustrato y buen drenaje porque el exceso de agua podría causar que se pudran las raíces.

El riego se tiene que hacer con moderación tres veces a la semana y es recomendable aprovechar las horas de la mañana para regarlas.

La ingeniera Ninfa Gauto señaló que las orquídeas son una opción ideal para obsequiar y adornar el jardín o la oficina. Se pueden adquirir desde G. 55.000, 80.000, 100.000 y 200.000 dependiendo del tamaño o especie que el cliente elija.

Para llegar al Orquidario de la Expo Flora, la gente se puede guiar por el Kurusu Peregrino de Caacupé, que se encuentra en el kilómetro 48 de la ruta PY02, a unos 100 metros del lugar, sobre la calle que conduce a la avenida Gaudioso Núñez, camino a la comunidad de Cabañas.