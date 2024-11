Milán sigue en estado delicado, informan desde el Hospital Pediátrico Acosta Ñú

Milán continúa en estado delicado y bajo una estricta monitorización y observación en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos (UCIC) donde fue trasladado para su cuidado luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, informaron hoy en un comunicado del Hospital Pediátrico Acosta Ñú.

La jefa de Cardiología del Hospital Pediátrico, Dra. Nancy Garay, mencionó que no hubo variaciones con respecto al estado del paciente. “No hubo variaciones con respecto al día de ayer. El paciente continúa en situación crítica, es por lo que no hay muchos cambios con respecto a su estado de salud de ayer”, mencionó la médica.

Garay explicó que en la noche de ayer la exitosa cirugía de Milán, luego de más de 15 horas en quirófano, ya late un nuevo corazón.

Milán fue sometido nuevamente a una revisión. “Anoche a las 21:00 se sometió a una nueva revisión del estado de la cirugía. No hay muchas variaciones. Necesitamos esperar la evolución y la respuesta que el propio paciente tenga a toda la terapéutica y cuidados que se le están ofreciendo”, expresó la especialista.

Milán fue sometido a una cirugía cardíaca durante 15 horas y 30 minutos en que estuvo involucrado un plantel interdisciplinario del referido centro especializado en niños.

Los médicos primero intervinieron a Milán para extraer el corazón artificial Berlin Heart al que estuvo conectado 374 días hasta este lunes. Luego operaron nuevamente a Milán para implantar el corazón donado que perteneció a un joven de 19 años.