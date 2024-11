San Lorenzo: camión de gran porte tiró cables y columnas a su paso

La Avda. Del Agrónomo y Avelino Martínez quedó intransitable por varias horas en la noche de ayer, luego de que un camión de gran porte arrasara contra el tendido eléctrico y tres columnas. Los frentistas de la zona, y las personas que se encontraban en la zona durante el percance, manifestaron que de forma constante pasan por la misma situación.

La Patrulla Caminera tomó intervención e identificó a Julio César Dávalos Duarte, como conductor del camión semirremolque, que pertenece a Transporte Internacional Guaraní SRL. En el informe policial se dejó como constancia que el motivo del accidente fue presumiblemente la imprudencia del conductor del camión.

Julio Vela, poblador de la zona, lamentó el hecho, y dijo que la falta de control de los vehículos de gran porte que circulan en cualquier hora del día pone en peligro no solo la vida de las personas que conducen vehículos y motocicletas, sino también el de los peatones.

“El peligro es constante y lastimosamente esto no se puede solucionar porque no hay un control por parte de las autoridades para que estos vehículos grandes no circulen en la zona. En cualquier hora del día circulan poniendo en peligro a las personas”, manifestó.

Mencionó que personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar para verificar y retirar los cables que podrían provocar algún percance. Uno de los funcionarios de la ANDE que intentaba retirar la columna del tendido eléctrico resultó herido y fue llevado hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.