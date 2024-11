Vecinos y la comunidad eclesial de San Pablo se unen para impedir despojo de sus tierras a una viuda

En el distrito de San Pablo, departamento de San Pedro, vecinos de la calle San Juan y la comunidad eclesial se movilizan en apoyo a María Nunila Samudio, una viuda reconocida por su trabajo, sacrificio y servicio en la zona. Samudio, quien vive y trabaja en su chacra junto a su hija desde hace 46 años, cultiva y cría animales en un inmueble de 4 hectáreas. La mujer quedó a cargo de la tierra tras la migración de sus otros hijos y la muerte de su esposo, pero actualmente enfrenta una disputa con su vecino César Hidalgo Mendoza, un docente jubilado, quien alega haber comprado el terreno hace 16 años. Esta situación ha puesto en alerta a la comunidad.

Samudio explica que adquirió las tierras con su esposo, alrededor de cuatro hectáreas, aunque el traspaso formal nunca se realizó. “Eran cerca de siete hectáreas; cuatro compramos y el resto quedó a mi suegra. Nunca pensamos llegar a esto”, dijo. Tras la muerte de su suegra y su esposo, la propiedad quedó en manos de sus hijos como herederos. Samudio relata que mantenía una buena relación con César Hidalgo hasta que él intentó despojarla de sus tierras, alegando la compra de las otras tres hectáreas hace 16 años.

La situación ha generado movilización en toda la comunidad. Samudio, entre lágrimas, expresó: “Hace 46 años que vivo en estas tierras. Supuestamente, hace 16 años compraron las tierras, y me tienen en zozobra, me persiguen, envenenan mis cultivos y mis animales. Pido apoyo a la gente de buen corazón; mucho luché, tengo miedo de que me perjudiquen más o me maten”. La mujer afirma sentirse traicionada: “Siempre cuidé de sus hijos, cuando estuvo internado lo acompañé en el hospital, cuidaba de sus hijos mientras él gestionaba para sacarme mis tierras. Es muy injusto lo que me hace”, expresa.

El sacerdote local, Demetrio Sanabria, ha calificado la situación como una gran injusticia y exhorta a la comunidad a unirse en apoyo a la mujer. “Es una tremenda injusticia que afecta a una señora viuda que vive con su hija. Como responsable de la parroquia, acompaño y nos pronunciamos ante esta injusticia, insto a los católicos, a los no católicos, a todos a pararnos frente a esta situación”, expresó Sanabria.

Además, otra vecina, Blanca Cuevas, asegura que fue víctima de Hidalgo en el pasado: “En aquella oportunidad, la gente nos acompañó y luchamos también por nuestras tierras”. Ahora, expresa su apoyo a Samudio: “Esto está muy mal, hace 46 años que la señora vive acá, trabaja con su hija y le perjudican. Como vecinos, la acompañamos y no vamos a dejarla sola en esta situación. Que la justicia vea realmente lo que pasa”, manifestó.

La humilde población de la zona se organiza y visita a la viuda para expresar su apoyo. Anuncian una gran movilización ciudadana en repudio a lo que consideran una injusticia en contra de la mujer.

El docente jubilado César Hidalgo Mendoza dijo que adquirió las tierras y queda la parte de la casa a su vecina. Afirma que cuenta con las documentaciones correspondientes y que en su momento había informado de la compra a su vecina.