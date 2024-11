Ante emergencias por lluvias, Municipalidad habilita servicios para la ciudadanía

A pesar de la intensa lluvia y los caudalosos raudales que afectaron a Asunción, desde la Dirección de Riesgos de la Municipalidad no registraron ninguna familia afectada, según afirmó Arturo Borne, director de la dependencia.

“Estamos haciendo un monitoreo general de toda la situación de la ciudad, no tenemos ningún reporte de personas en situación de emergencia en los diferentes barrios, sobre todo en las zonas bajas, los bañados, que son de repente los primeros afectados durante estas lluvias grandes”, refirió.

Agregó que en días de lluvia, la Municipalidad ofrece el servicio de grúa gratuitamente para los vehículos que quedan varados a raíz de los raudales, el cual se puede solicitar contactando al número habilitado 0981 274883 vía WhatsApp.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tenemos los números de teléfono, hay disponibilidad de grúas para trabajar en estos días de lluvia de forma gratuita, eso hacemos desde la Municipalidad en conjunto con la Dirección de la Policía de Tránsito y nosotros desde la Dirección de Riesgos de si hay alguna necesidad de despejar alguna arteria principal de las calles, algún árbol caído, tenemos un equipo preparado para hacer ese tipo de tareas y estamos atentos ante cualquier llamado”, recordó.

Lea más: Video: asunceno harto del raudal recuerda a Nenecho que prometió un desagüe en la zona

Pese a impactantes imágenes, no hubo familias afectadas

A pesar de la lluvia intensa, reiteraron que la Municipalidad de Asunción no registró familia alguna que fuera afectada por inundaciones debido a las limpiezas que se hacen en los cauces hídricos, como tampoco tuvieron reportes de árboles caídos, según la PMT y la Dirección de Riesgos.

“En esta oportunidad no tenemos ningún reporte, no fue ningún arroyo desbordado por las aguas, trabajamos todos los días en la concienciación y en la limpieza de estos arroyos para que justamente, cuando se den estas lluvias grandes, no se desborden las aguas”, aseveró.

Insistió en que siguen monitoreando las calles, así como cuentan con refugios habilitados, por ejemplo, en Costanera Norte, casitas de colores, donde tampoco tuvieron reporte de ninguna familia que sufrió daño material de sus precarias casitas.