Veda pesquera: incautan unos 50 kilos de pescado en Concepción

La intervención de los locales de venta de productos pesqueros durante la veda se realizó en el lugar conocido como rotonda 2 de Mayo, en el barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción, donde habitualmente los vendedores de pescado están apostados. En esta ocasión, estaban dos revendedores.

En la revisión de las conservadoras se pudo encontrar que muchas presas no tenían las medidas mínimas y también que los que comercializaban los pescados no contaban con la documentación requerida para la venta durante la veda. No se realizó la declaración del stock que tenían, indicaron los intervinientes. Todo lo incautado fue distribuido a comedores sociales.

Seguirán los controles

El fiscal de la unidad especializada de delitos ambientales, Carlomagno II Alvarenga, dijo que están iniciando los controles. “Si bien es cierto que aún hay permiso para la venta de pescados, estos deben estar registrados y contar con las medidas reglamentarias”, explicó.

Anunció que los controles continuarán realizándose durante los días que dure la veda, no solamente en tierra, sino también en los ríos de la zona.